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蘇荷區又見尾隨劫案 1女遭搶兩部iPad

記者劉梓祁／紐約報導
蘇荷區再有尾隨劫案發生，圖為嫌犯。(市警提供)
蘇荷區再有尾隨劫案發生，圖為嫌犯。(市警提供)

曼哈頓華埠近期接連發生犯罪案件，再度引發居民對治安的擔憂；日前一名華婦在進入住家時被不明人士尾隨並遭襲擊和搶劫後，蘇荷區(SoHo)近日再發尾隨劫案，一名女性在公寓內被搶走兩台電子設備。

根據市警(NYPD)消息，下城一分局在15日下午2時08分前後，接報稱在伍斯特街(Wooster St.)和王子街(Prince St.)交界處，一名29歲的女性在聽到敲門聲後，打開門讓一名身分不明的男子進入。該男子進入公寓後，多次威脅她，隨後搶走兩台iPad。

警方表示，案發後嫌犯步行逃離現場，其膚色較深且體型較壯，最後被發現時上身赤裸、頭綁白色上衣，並身穿棕色短褲和多色運動鞋。

本月8日，也有華婦在進入華埠住家時被不明人士尾隨，遭到襲擊並被搶走手中物品。據市警五分局，當日曾接到報案稱一名50多歲女性在勿街(Mott St.)160號建築內遭到毆打和搶劫。警員到場後，發現女子手臂、肩膀和背部均有輕微傷勢，被送往就近醫院治療。

警方表示，受害者為樓內住戶，遭到嫌犯擊打臉部、摔倒在地。案發時，該華婦正走入樓內大堂，突遇襲擊導致她失去重心摔倒在地，手臂、肩部以及腰部輕傷。嫌犯則搶走她手中的袋子，其為「一袋包子」。

根據警方提供的信息，涉案人員為一名西語裔男子，年齡在30歲左右，留有落腮鬍，且案發當天赤裸上身，下身為黑色長褲。此外，該男子還涉嫌在同日參與了七分局轄區克林頓街(Clinton St.)201號的劫案，受害人損失30元現金。

華埠 曼哈頓

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