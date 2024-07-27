社區「健康日」免費健檢 首場8月3日舉辦

王嘉廉社區醫療中心近期舉辦新聞發布會，宣布2024年「健康日」活動細節。(記者高雲兒／攝影)

王嘉廉社區醫療中心近期舉辦新聞發布會，宣布2024年「健康日」的活動細節，本年度的活動將在8月於曼哈頓 和法拉盛 兩地舉行，提供免費健康檢查、健康教育及多元文化表演，旨在促進社區健康意識。

王嘉廉社區醫療中心行政總裁查高書(Kaushal Challa)表示，1971年首次舉辦的華埠健康日活動不僅是醫療中心的起源，也推動了該中心的發展與擴張，從曼哈頓下城到皇后區 法拉盛，其服務範圍持續擴大；他指出，到現在他們依然熱情與社區互動，提供全面的健康服務和資源。

「健康日」活動旨在鼓勵社區居民關注自己的健康，培養健康的生活方式，活動將提供免費健康篩檢，包括測量血壓、膽固醇、血糖、身高體重指數等，還將提供健康教育活動、健康及社會服務資源、醫療保險信息，以及老少咸宜的娛樂活動；醫療中心也將在現場進行招聘，尋找就業機會者可前往了解。

今年的「健康日」恰逢全國醫療中心周，主題為「通過關懷聯結支持社區」，強調醫療中心在提升公共健康和推動健康公平方面的核心角色，作為聯邦認可的醫療中心，王嘉廉社區醫療中心每年為數萬名民眾提供優質且可負擔的醫療服務；眼科服務的擴展將於今年夏季開始，旨在為各年齡段的就診者提供眼科護理服務。

健康日活動將有超過50家醫療保健、社會服務組織參與，提供增強健康意識的信息、兒童互動遊戲和娛樂表演，現場也有尊巴舞、心肺復甦術展示和太極拳表演等活動，為社區帶來健康與樂趣。

首場活動將於8月3日(周六)在曼哈頓下城羅斯福公園舉行，地址是曼哈頓企李士提街(Chrystie St)交科西街(Forsyth St)，第二場活動則於8月10日(周六)在皇后區法拉盛37大道136-26號舉行，時間均為上午10時至下午3時，更多信息可查詢https://www.cbwchc.org/chi。