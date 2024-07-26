班森賀華人商圈7000元搶案 公布嫌犯
布碌崙(布魯克林)班森賀86街華人商業圈一家電器修理店上月遭三名劫匪入店搶劫，從店內搶走現款和首飾，共價值7000元，此案件未造成人員受傷；警方接到報案後展開調查，至今還未逮捕任何人，但於近期公布三名嫌犯的照片，希望知情者提供線索，早日將嫌犯逮捕歸案。
這宗案件發生在市警62分局的轄區內，6月23日中午12時19分，三名劫匪闖入一間位於20大道交86街的電器修理店，威脅店員交出財物，店員最終交出一筆現金和首飾，共價值7000元；三匪得逞後衝出店外，跳上一輛灰色轎車沿87街南向逃逸，警方接報抵達現場後曾傳召在附近的巡邏警車展開追捕，但並未能追蹤到三匪的身影，此案未造成任何人受傷。
據警方的描述，第一名劫匪擁有淺膚色、身材瘦削，戴著藍色醫用口罩、身穿灰色連帽衛衣、黑色褲子和黑色球鞋；第二名劫匪中等膚色，戴著醫用口罩和白色眼鏡，頭戴黑色漁夫帽，身穿黑色連帽衛衣、黑色運動褲和黑色球鞋；最後一名劫匪也是中等膚色，擁有中等身材，戴著藍色醫用口罩和黑色眼鏡、身穿黑色長袖衫、多色彩短褲、黑色棒球帽。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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