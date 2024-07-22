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市府早教資源分配報告 挨批沒內容

記者曹馨元／紐約報導

市長亞當斯去年因取消兒童學前班計畫的擴張而備受指責，他一再聲稱該項目管理不善，而問題在於前任政府沒有正確地考慮到不同社區的供需情況。因此，市政府出資35萬元聘請諮詢公司埃森哲(Accenture)來計算幼兒教育系統在不同社區的需求情況，但報告出具的最終結果卻並沒有任何有效的內容。

預算主管此前稱，政府努力要求埃森哲在2023年9月前出具具體報告，但報告遲遲未被公布。而教育媒體Chalkbeat在提出了公共紀錄申請後市教育局才公開了埃森哲的報告。在這長達37頁的文件中，並沒有針對各社區的具體分析，也沒有提及各社區所需要的學前班資源具體是幾個名額。報告中對上一學年的預測也與實際情況相差甚遠，其中對學前班申請人數的估計比實際收到的申請人數高出27%。

Chalkbeat的報導顯示，布碌崙市議員萊斯勒(Lincoln Restler)對此表示大吃一驚，並表示搞清楚具體哪個社區的申請人數最多並不是一項特別複雜的任務。而市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)則直言會對這次埃森哲的評估要求退款。教育局發言人斯泰爾(Nathaniel Styer)表示，埃森哲的第二階段評估正在進行當中，但是他並沒有給出具體評估內容及發表時間。

由於托兒所服務所需的巨大花銷，免費學前班的名額供需匹配對許多家庭至關重要。亞當斯曾多次承諾，每個希望獲得免費學前班名額的3歲兒童家庭都將獲得一個名額。但今年秋季約有6%的申請者，即是2600名學生，最終沒有獲得匹配名額。與此同時，亞當斯也正在縮減對這一計畫的預算，他已在下一學年的預算中扣除了1億5000萬元。

亞當斯 預算 教育局

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