我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

鹹酥雞、烤香腸…台灣市集曼哈頓飄香

記者范航瑜╱紐約報導
手工製作的台灣小吃鳳梨酥。(記者范航瑜／攝影)
手工製作的台灣小吃鳳梨酥。(記者范航瑜／攝影)

已邁入第三年的台灣市集(TaiwanFest.NYC)，20日在曼哈頓第六大道舉辦了本月的第二場活動。自五月起，台灣市集今年已經舉辦五場戶外市集，共吸引數萬人前來參加。

活動地點位於第六大道51至52街，鄰近無線電音樂城(Radio City Music Hall)。街道兩旁擠滿了大快朵頤的食客，各類台灣小吃攤位林立，如鹹酥雞、烤香腸、烤魷魚、滷肉飯、甘蔗汁、糖葫蘆、章魚小丸子和雞蛋糕等。此外，還有許多手作文創攤位，販售精美禮品。主辦單位還安排了DJ播放台灣流行歌曲，現場氣氛熱鬧非凡。其中一家水煎包攤位生意興隆，據介紹，這是店家當日現作的台灣特色水煎包，與傳統的生煎包不同，水煎包兩面煎，使用的醬料也獨具台灣風味。

台灣的美食魅力也吸引了不同族裔的參與。一家奶茶攤位大排長龍。老闆是西語裔，但酷愛台式珍珠奶茶，據透露還專程到台灣學習技藝，以製作正宗珍奶。

鹹酥雞是現場最受歡迎的小吃之一。(記者范航瑜／攝影)
鹹酥雞是現場最受歡迎的小吃之一。(記者范航瑜／攝影)

活動策畫人許伯丞表示，早在2002年他便開始在公園裡舉行類似活動，但在街道上舉辦的「台灣市集」目前是第三年。雖然紐約有許多珍珠奶茶店，但台灣餐廳數量不多，許伯丞希望透過這次活動，能吸引更多台灣人創業，販售台灣小吃，增加紐約市的台灣元素。

已邁入第三年的台灣市集(TaiwanFest.NYC)，20日在曼哈頓第六大道舉...
已邁入第三年的台灣市集(TaiwanFest.NYC)，20日在曼哈頓第六大道舉辦了本月的第二場活動。(記者范航瑜╱攝影)
近來人氣火爆的台灣變裝皇后妮妃雅的人形立牌，慶祝台灣的驕傲力量。(記者范航瑜／攝...
近來人氣火爆的台灣變裝皇后妮妃雅的人形立牌，慶祝台灣的驕傲力量。(記者范航瑜／攝影)

許伯丞還指出，過去日本也舉行類似的文化美食市集，但台灣與日本不同，美國人對日本的美食、動漫、遊戲等印象較好，了解也更為深入。相較之下，對於台灣的認識較少；「我們希望依靠美食的力量讓更多人看見台灣、認識台灣，讓大家知道台灣不只是一個小島。」

除了美食之外，現場還設置了介紹台灣歷史以及美台關係的海報區，並展示了近來人氣火爆的台灣變裝皇后妮妃雅(Nymphia Wind)的人形立牌，慶祝台灣的驕傲力量。

每個月的第一個周六，台灣市集還會長島市的Culture Lab舉行夜市，民眾可訪問活動網站TaiwanFest.nyc了解詳情。

日本 長島市 紐約市

上一則

許氏參業50周年慶 展望未來

下一則

法拉盛商改區健康博覽會 熱鬧勝往年

延伸閱讀

「同意之城」 曼哈頓第三社委擬多數認同

「同意之城」 曼哈頓第三社委擬多數認同
周末好去處／可樂娜公園20日印度舞會 難忘文化體驗

周末好去處／可樂娜公園20日印度舞會 難忘文化體驗
曼哈頓川普大樓加強警戒 亞當斯：對政治暴力零容忍

曼哈頓川普大樓加強警戒 亞當斯：對政治暴力零容忍
曼哈頓和布碌崙6起名表劫案 警緝2男1女

曼哈頓和布碌崙6起名表劫案 警緝2男1女

熱門新聞

在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

2024-07-18 16:08
紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

2024-07-14 15:36
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
中國商人郭文貴。(路透)

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

2024-07-16 16:13

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死