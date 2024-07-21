鹹酥雞、烤香腸…台灣市集曼哈頓飄香

手工製作的台灣小吃鳳梨酥。(記者范航瑜／攝影)

已邁入第三年的台灣市集(TaiwanFest.NYC)，20日在曼哈頓第六大道舉辦了本月的第二場活動。自五月起，台灣市集今年已經舉辦五場戶外市集，共吸引數萬人前來參加。

活動地點位於第六大道51至52街，鄰近無線電音樂城(Radio City Music Hall)。街道兩旁擠滿了大快朵頤的食客，各類台灣小吃攤位林立，如鹹酥雞、烤香腸、烤魷魚、滷肉飯、甘蔗汁、糖葫蘆、章魚小丸子和雞蛋糕等。此外，還有許多手作文創攤位，販售精美禮品。主辦單位還安排了DJ播放台灣流行歌曲，現場氣氛熱鬧非凡。其中一家水煎包攤位生意興隆，據介紹，這是店家當日現作的台灣特色水煎包，與傳統的生煎包不同，水煎包兩面煎，使用的醬料也獨具台灣風味。

台灣的美食魅力也吸引了不同族裔的參與。一家奶茶攤位大排長龍。老闆是西語裔，但酷愛台式珍珠奶茶，據透露還專程到台灣學習技藝，以製作正宗珍奶。 鹹酥雞是現場最受歡迎的小吃之一。(記者范航瑜／攝影)

活動策畫人許伯丞表示，早在2002年他便開始在公園裡舉行類似活動，但在街道上舉辦的「台灣市集」目前是第三年。雖然紐約有許多珍珠奶茶店，但台灣餐廳數量不多，許伯丞希望透過這次活動，能吸引更多台灣人創業，販售台灣小吃，增加紐約市 的台灣元素。 已邁入第三年的台灣市集(TaiwanFest.NYC)，20日在曼哈頓第六大道舉辦了本月的第二場活動。(記者范航瑜╱攝影) 近來人氣火爆的台灣變裝皇后妮妃雅的人形立牌，慶祝台灣的驕傲力量。(記者范航瑜／攝影)

許伯丞還指出，過去日本 也舉行類似的文化美食市集，但台灣與日本不同，美國人對日本的美食、動漫、遊戲等印象較好，了解也更為深入。相較之下，對於台灣的認識較少；「我們希望依靠美食的力量讓更多人看見台灣、認識台灣，讓大家知道台灣不只是一個小島。」

除了美食之外，現場還設置了介紹台灣歷史以及美台關係的海報區，並展示了近來人氣火爆的台灣變裝皇后妮妃雅(Nymphia Wind)的人形立牌，慶祝台灣的驕傲力量。

每個月的第一個周六，台灣市集還會長島市 的Culture Lab舉行夜市，民眾可訪問活動網站TaiwanFest.nyc了解詳情。