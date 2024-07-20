謝霆鋒專訪： 危機感是動作片精髓

由張學友和謝霆鋒領銜主演的動作犯罪大片「海關戰線」於19日在北美各大院線同步上映。(發行方提供)

由謝霆鋒 和張學友領銜主演的動作犯罪大片「海關戰線」(Customs Frontline)於19日在北美各大院線同步上映；謝霆鋒近日在紐約接受世報專訪，聊及首次擔任動作指導的心得，以及對華語電影在全球影響力的看法。

除了擔任男主角，本次「海關戰線」也是謝霆鋒擔任武術動作指導的首次嘗試。影片中涉及不少水中、吊鋼絲、和集裝箱上的打戲，謝霆鋒身兼多職，常常無法同時兼顧執導和表演，需要依賴回放檢查效果。「這的確是一個不小的挑戰，讓自己冒險多年已經習慣了，但讓別人冒險需要更謹慎。」

從十幾歲入行以來，謝霆鋒一直堅持親自上陣、實景拍攝。他認為，正是這種切身的「危機感」成為動作片精髓所在，「當演員知道自己的危險是真切的，他的表情、聲線，甚至髮絲都是不同的。動作電影販賣的就是危機感和獨特性。當一個演員處在真正的邊緣時刻，展露出的危機感也會真正觸動觀眾。」

電影其中一幕，女演員劉雅瑟與他一同前往爆破點。對於謝霆鋒來說，這類場景已是家常便飯，但謝霆鋒身為動作指導，需要關注呈現效果，也要在效果與演員安全之間尋求平衡。首次經歷這種場面的劉雅瑟，謝霆鋒甚至猶豫過要不要使用替身。

不過劉雅瑟堅持自己上陣，謝霆鋒也認為給新演員機會是至關重要，「我年輕的時候也是因為有前輩給我機會，才有了拍攝危險場景的經歷。」

●堅持獨特模式拒臉譜化

儘管從小生活在異國他鄉，謝霆鋒卻是在華語動作電影的浸潤中長大的；「無論是講國語還是普通話，都存在一定的障礙，但動作電影中的肢體語言可以打破這些壁壘，向全世界觀眾呈現精彩的表演。」

華語動作片曾經一度在世界影壇占有一席之地，如今逐漸式微。謝霆鋒認為，華語電影真正的出路，是堅持自己的獨特模式，不盲目迎合西方口味。隨著近年來華裔在好萊塢 的地位日漸提升，臉譜化現象卻未曾緩解。多年來，不僅是華人 角色千篇一律，包括一些西方影評人鍾愛的華語電影，都帶著濃厚的歐美視角下的東方意味，與現實脫節。謝霆鋒表示自己也收到過很多優秀的西方劇本，但卻很少有劇本能真正打動他。「真正的好萊塢華人力量不是被框架限制的，而應該多元立體。」

●粉絲期待「鋒味」來美飄香

除了演員以外，「美食家」也是謝霆鋒近幾年來另一個廣為人知的身分。他的品牌「鋒味」在中國頗受好評。也有不少朋友和粉絲問是否可以考慮進軍美國市場，謝霆鋒也很希望將中國美食推廣到世界，但國際之間食品標準不同、審核複雜，目前還在協調之中。