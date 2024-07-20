布碌崙博物館暑期快閃市場 21日開跑

布碌崙博物館迎來暑期快閃市場。(布碌崙博物館網站)

隨著盛夏的到來，布碌崙 (布魯克林 )博物館 從即日起的周日，定期推出布碌崙快閃市場(Brooklyn Pop-Up Market)系列活動，首場暑期快閃市場將於本月21日(周日)舉行；博物館籲請民眾踴躍到場，購買心儀的手工製品和時尚用品，享受免費的現場音樂表演等。

布碌崙博物館的快閃市場自今年4月中推出後，獲得民眾的廣泛喜愛。這項免費活動每周日推出，將舉行至11月中；共有超過35名工匠、設計師和製造商等銷售當代時尚用品、藝術品、珠寶、時裝、家居用品等；尤其難得的是，民眾能購買到當地工匠和藝術家製作的獨一無二手工藝品，此外這個戶外市場活動同時還有兩場DJ表演，時間分別是上午11時至下午2時、以及下午2時30分至5時30分。

暑期快閃市場活動的具體時間為上午10時30分至下午5時30分，地點在位於東方公園大道(Eastern Parkway)200號的布碌崙博物館前的廣場；若遇到雨天，快閃市場則將遷移至博物館的Martha A. and Robert S. Rubin展館的一樓舉行，更多詳情可查詢官網https://www.brooklynmuseum.org。