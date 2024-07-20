華裔小姐才藝選拔賽 3美8月3日爭冠
2024年美國華裔小姐競選的才藝選拔賽近期在法拉盛Vshow KTV舉辦，此次活動由TVB(USA)、康州金神大賭場協辦，並獲麗興恆生集團董事冠名贊助；經過一輪激烈的競爭，才藝表演三強已經脫穎而出，她們將於8月3日(周六)在康州金神大賭場的決賽中爭奪「最佳才藝小姐」的榮譽。
十位佳麗的才藝有李慧明演唱香港樂團Beyond的「海闊天空」、黃梓桐表演韓國歌曲說唱和舞蹈、譚晧尹將中國傳統文化與現代舞蹈融合的自編舞蹈、俞宙演奏中國古箏十大名曲之一「戰颱風」、關暐琳跳中國扇子舞、張丁元表演融合Kpop和爵士的舞蹈、林雅雯演出中國民族舞蹈「竹馬謠」、潘家蕊演出的舞蹈是邁克爾-傑克遜(Michael Jackson)的「危險」(Dangerous)、朱婕寧演唱及跳舞「髮如雪」，以及何楚寧演奏琵琶加敦煌舞蹈「反彈琵琶」；經過一番激烈的角逐後，由俞宙、潘家蕊以及何楚寧成功入圍三強。
「2024年美國華裔小姐競選」總決賽將會於8月3日(周六)晚11時30分在康州金神大賭場宴會廳舉辦，感興趣的民眾可撥電至(917)686-0866購買門票，或至選美會官方網站www.MissChinesePageant.com查詢詳情。
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