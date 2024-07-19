涉7罪名不認罪 莊文怡無交保獲釋候審

市議員莊文怡案被控七項罪名。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡近日在反對25大道遊民 所的抗議集會上，因涉嫌襲擊警員被逮捕，根據法庭文件，她一共被控七項罪名；她在過堂時已表示不認罪，但目前針對她被控以刑事罪是否會影響到身為市議員的官職，還不確定。

莊文怡共面對七項控罪，包括一項重罪攻擊罪(felony assault)、輕罪攻擊罪(misdemeanor assault)、妨礙公務罪(Obstruction Of Government Administration)、拒捕(Resisting Arrest)和非法集會(Unlawful Assembly)；布碌崙地區檢察官辦公室還指控她行為擾亂治安(disorderly conduct)和一項騷擾罪(Harassment)。

莊文怡於17日上午被捕後被送到市警62分局接受盤問，隨後被送往中央拘留所後再被押往布碌崙刑事法庭，直到傍晚時分才過堂；她通過自聘律師科麗索夫(Sarah Krissoff)表示不認罪後，法官批准她在無需交保的情況下獲釋候審，此案件已交由大陪審團審議。

科麗索夫表示，她將代表莊文怡出庭，但拒絕透露進一步細節，也沒有透露莊文怡被控刑事罪，是否將影響其身為市議員的職位；據Politico報導，如果刑事罪被定罪，市議會不會自動開除市議員，但將會展開道德調查，考慮使用懲罰手段，此外按照州刑事法律，莊文怡面對的重罪攻擊罪一旦定罪，將被處以二至七年監禁。

莊文怡是近年來第二位被控刑事罪的市議員，共和黨 籍的羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)去年秋天在參加一項關於以巴衝突的校園示威活動時，因帶槍到場被捕、並被控以刑事罪；布碌崙地區檢察官辦公室後來因為無法證明韋娜芙所持的槍枝具有可用性，而撤銷了對她的控罪，她後來也競選連任成功，聲望似乎沒有受影響。