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疑無證客無故攻擊 長島市華女臉部掛彩

記者許君達／紐約報導
受害人拍攝的襲擊者樣貌。(受害人提供)
受害人拍攝的襲擊者樣貌。(受害人提供)

一名華裔女性日前在社群平台上發布信息稱，她在皇后區長島市(Long Island City)的街頭遭無故毆打，導致面部多處外傷；她還在影片中稱，攻擊她的嫌犯據稱是住在附近庇護所中的一名女性無證客

該案件發生於17日下午1時左右，受害人Runing Lao剛剛走出位於長島市傑克森大道(Jackson Ave)的Chipotle餐廳，在較為寬闊的人行道上與一名較為強壯的女性迎面遇到；Lao女士表示，已記不清對方是如何衝向自己，只知道該女子對她做出了攻擊姿態，而她當時則一手拿著飯一手拿著公文包，難以抽出手來還擊，只得舉起雨傘試圖自衛。

不料對方把雨傘搶走，折成兩截，並用折斷的傘架當成武器繼續打她；根據Lao女士提供的照片，她的面部留下了多處出血的皮外傷以及瘀血傷，眼鏡也被打掉。

她表示，案發地點並非偏僻位置，周邊有大型工地，在被攻擊的過程中大聲求助，但多名工人站在附近袖手旁觀，無人上前幫忙，旁觀的還有包括華人在內的一些路人；攻擊持續了至少數分鐘，才有一名路人上前幫忙。

她形容在整個攻擊過程中，女子並未與她交談，因此無法得知此人為何毆打自己；據本報記者的實地探訪，事發地點的人行道較為寬闊，面對面正常走路的人不至於因爭搶道路空間而發生衝突。

見義勇為者David Jerome是一名應急管理協調員，事發時正在下班路上，他表示當時注意到街對面的騷動，便本能地衝過去幫忙；他先幫助受害人控制住正想逃離現場的攻擊者，然後撥打報警電話。

據Lao女士回憶，市警108分局的巡邏警員在接報後數分鐘內便趕到現場，逮捕了襲擊者，當時警察在與其短暫交流後曾大聲詢問周邊市民有誰懂西文，Lao女士因而確認攻擊者是西語裔；她表示聽David說，嫌犯是一名住在附近庇護所中的無證客，此前還曾在德州和芝加哥等地有過襲擊他人的紀錄，甚至還曾攻擊未成年人。

據紐約市警消息，嫌犯為一名34歲女性，目前被控二級襲擊罪，名字尚未被公開。

受害人Lao女士在遭受毆打後，面部多處擦傷及瘀傷。(受害人提供)
受害人Lao女士在遭受毆打後，面部多處擦傷及瘀傷。(受害人提供)
案發地點人行道寬闊，正常情況下不會出現因搶道而導致的衝突。(記者劉梓祁／攝影)
案發地點人行道寬闊，正常情況下不會出現因搶道而導致的衝突。(記者劉梓祁／攝影)

長島市 庇護 無證客

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