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中領館赴8大道辦旅行證件和健在證 僑胞大讚便民

記者胡聲橋／紐約報導
中國領事服務進8大道，為數十位居民辦理證件。(亞總會提供)
中國領事服務進8大道，為數十位居民辦理證件。(亞總會提供)

中國駐紐約總領館主辦的領事服務進社區活動近日在布碌崙(布魯克林)8大道華社舉行。總領館工作人員當天為數十位民眾提供服務，為60歲以上的中國公民換發護照、為中國籍兒童申請旅行證，還為當地華裔居民辦理健在證明，受到民眾的稱讚。

總領館13日派出趙新星、許朝暉、李啟航、榮頂四位領事到場服務8大道中國僑民。這次領事服務進社區活動是在8大道交65街的嘉怡老人中心舉行的，中國僑民按照預約時間，並在美國亞總會義工的協助下，有序地辦理相關事項。

據悉，一名91歲的老奶奶在家人陪伴下前來辦理了健在證明，多年在社區做義工的陳偉芬在現場熟練地幫助老人家填表。辦妥健在證明後，老奶奶高興地表示，天氣這麼熱，中領館官員前來布碌崙為民眾就近提供服務，真是便民，尤其為他們這些腿腳不便的老人提供了方便。當天還有多位家長帶著孩子前來辦理旅行證，其中有一對父母帶著一名一歲多的孩子前來，他們在領館人員的指導下為孩子申請了旅行證。

美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊表示，該會從2015年起就為紐約總領館的領事服務進社區活動做義工，至今已10個年頭，累計服務僑胞接近萬人，尤其讓腿腳不便的老人家省去不少麻煩。他稱讚該活動給僑胞帶來極大便利，以務實的行動溫暖了僑胞。姜書棟、朱立業、陳在福、王孟新、何明明、李建伍、雷怡等人作為義工參加了這次活動。

8大道 布碌崙 老人中心

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