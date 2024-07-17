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紐約經文處新處長 拜會華埠僑團

記者劉梓祁／紐約報導
經文處新處長李志強（前排右三），拜會紐約中華公所。(記者劉梓祁／攝影)
經文處新處長李志強（前排右三），拜會紐約中華公所。(記者劉梓祁／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處新任處長李志強，在16日履新當天前往曼哈頓華埠拜訪紐約中華公所及其屬下七大僑團，表示將延續前任處長及同仁的努力，強化與僑社的溝通及合作，並繼續為僑胞提供優質和及時的服務。

中華民國行政院近日核定，前任駐紐約經文處處長李光章調任返台，未來將由前外交部禮賓處處長李志強接任。經文處官方網站顯示，李志強的任期從7月15日起正式開始。作為資深外交官的他，在15日夜間抵達紐約，並受到大量僑胞接機歡迎。

次日，李志強在多位同仁陪同下前往華埠，逐一拜會中華公所及其屬下僑團。李志強表示，選擇在抵達紐約不足一日內便前往此頗具歷史的華人社區，不僅為展現對僑界的重視和僑民關懷的承諾，還為感謝中華公所長期對僑胞和民眾的支持。

面對多位僑團代表，他分享說，華埠勿街(Mott St.)隨處可見的中華民國國旗令自己深受感動，其更加凸顯了僑社在保護和傳播文化上的重要角色。因此，李志強承諾，將帶領辦事處為僑胞提供不斷精進的服務和支持，並歡迎各界提供建議。

中華公所主席朱超然致詞說，豐富的履歷證明李志強在每一個崗位上都展現了卓越的領導才能和深厚的外交智慧，因此相信他會繼續推動中華民國與美國之間的交流與合作，並加強與僑胞的聯繫。

據介紹，李志強為成功大學外國文學系學士、台灣大學政治系研究所碩士。他自1994年進入外交部後，曾任亞洲太平洋司科員，首次外派美國駐堪薩斯辦事處二年後，就改派非洲邦交國賴比瑞亞，直到斷交。

李志強隨後調回外交部任職，三年後再外派當時仍有外交關係的甘比亞，任滿六年任職後再調回台灣，期間升任禮賓處副處長，2016年接任駐加拿大溫哥華處長，一任三年後改調聖克里斯多福及尼維斯大使，2021年回台升任外交部禮賓處處長。

去年前總統蔡英文過境紐約時，李志強也為隨行人員之一。他還說，此前曾到訪紐約多次，認為其政治、文化和媒體中心的地位名副其實，並有豐富的僑胞組織和交流平台。

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