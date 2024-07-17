非非藝術展 展出蕭美琴16歲水彩作品

非非藝術展策展人吳燕如。(記者尤昱程/攝影)

由國際府城粉彩協會理事長吳燕如策展的第五屆「非非藝術展」16日至17日在紐約僑教中心進行預展，今年展出作品含括素描、水彩以及攝影等藝術作品，其中包含中華民國 副總統蕭美琴16歲時所創作的水彩作品。

開幕茶會上，吳燕如向觀展民眾介紹，「非非」二字意思即為非科班、非專業藝術家所創作作品，雖非專業卻不失專業質量，「非非」也代表著負負得正意思，雖非藝術家，但也正是藝術家意涵。

據了解，第一屆非非藝術展是由前台灣長榮 大學校長，現任中華民國考試院考試委員陳錦生於2007年所創辦，其旨在讓沒有受過專業藝術訓練卻熱愛藝術創作的人，都有機會展現自己的作品。

而從第二屆到第五屆，吳燕如已經連續四年擔任策展人，她表示，此次預展精彩可期，展出作品包含台灣奇美博物館 創辦人許文龍早年鉛筆素描，以及蕭美琴16歲時所創作的水彩作品。

展出現場作品種類多元，涵蓋雕塑、攝影、油畫、水彩、粉彩及書法等數十幅作品，除了台灣之外，還收納自世界各國的「非非」藝術家共同參展。

吳燕如說，舉辦此展最大目的就是希望永續許文龍先生以藝術人文熱愛台灣的精神，並且實現「醫藝無國界」的信念；同時他也期許未來此展能由許文龍之子，現任奇美博物館館長許家彰接棒承辦此展覽。

非非藝術展將在17日(周三)進行第二日的展出，時間為早上10時至11時，地點在紐約華僑文教中心，地址41路133-32號。無需報名，直接到場即可。