恐陷市長貪腐案 怡東商場投資人跑光

華埠怡東商場，已有多人退出投資。(記者劉梓祁╱攝影)

數年前因東百老匯 商場股份有限公司(East Broadway Mall Inc)破產，曼哈頓華埠 怡東商場(East Broadway Mall)走向衰敗，依靠政府尋找新主；隨後，市府選定紐約中華總商會(CCCNY)成員引導東百老匯集團，但如今在政府對華社展開調查後，不少前期的投資 者擔心自身會遭調查而選擇退出，該集團恐成「空殼公司」。

2019年，東百老匯商場公司破產，由市管理服務局(DCAS)尋找新經營者，去年5月，當局選定中華總商會成員林嘉華(Bill Lam)，管理怡東商場；按細則，林嘉華領導的東百老匯集團(Broadway East Group LLC)，會在未來至少20年經營此商場。

集團承諾，將提供至少500萬元前期投資，然而一年後的現在，大部分前期參與者選擇退出，原因為擔心多個政府機構對華社的調查，將對自身產生影響。

本年初，市長亞當斯(Eric Adams)亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)住宅遭FBI突查，疑與調查市長競選資金貪腐案有關；在此之前，市府內部監管機構也對其展開調查，提出涉嫌以權謀私的指控，調查進行時，有消息指多位中華總商會和東百老匯集團成員與鄭祺蓉、亞當斯關係密切。

經多位不願具名但熟悉商場項目的社區人士確認，多數早期參與者目前已退出，其中包括中華總商會會長李國威、布碌崙(布魯克林)房產開發商李冠宇(Leeboy)，後者曾為東百老匯集團的主要成員；知情人表示，李冠宇在項目中地位重要，原將投資至少100萬元資金。

據悉，其餘退出人士還包括李可喬、蘇煥光、陳善莊和盧元龍等人，2023年5月5日，中華總商會在孔子大廈舉行過「發展交流會」，市府宣布東百老匯集團成為「首選機構」，包括退出者在內的數百位社區代表出席；如今，因林嘉華外的多數成員相繼退出，集團已被描述為「空殼公司」。

另一名知情者也說，目前該項目的管理「雜亂無章」，處在無人領導的階段；由於東百老匯集團已通過社區委員會、曼哈頓區長和市長的審核，林嘉華目前需重新為其尋找投資人，而有意投資的人，當前有前華埠黑幫「福青幫」的領導者郭良琪。

來自福建、曾被判20年刑期的郭良琪，在多個華人社區擁有業務，包括法拉盛君豪大酒樓、華埠安壽殯儀館等；儘管投資細節未公布，但代表東百老匯商場公司的律師基南(Sarah Keenan)表示，郭試圖通過他的兒子投資，使自己在商場中持有的股份顯得隱蔽。

基南也在寫給市府的信中表示，大部分東百老匯集團投資者已退出，數周前，還曾有退出者轉讓了曾為亞當斯舉辦過籌款活動的餐館股份；市管理服務局代表霍奇森(Anessa Hodgson)回覆說，當局將以最高道德標準行事，並會針對社區的擔憂著手調查。針對此消息，林嘉華則尚未作出回應。