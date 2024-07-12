我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

恐陷市長貪腐案 怡東商場投資人跑光

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠怡東商場，已有多人退出投資。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠怡東商場，已有多人退出投資。(記者劉梓祁╱攝影)

數年前因東百老匯商場股份有限公司(East Broadway Mall Inc)破產，曼哈頓華埠怡東商場(East Broadway Mall)走向衰敗，依靠政府尋找新主；隨後，市府選定紐約中華總商會(CCCNY)成員引導東百老匯集團，但如今在政府對華社展開調查後，不少前期的投資者擔心自身會遭調查而選擇退出，該集團恐成「空殼公司」。

2019年，東百老匯商場公司破產，由市管理服務局(DCAS)尋找新經營者，去年5月，當局選定中華總商會成員林嘉華(Bill Lam)，管理怡東商場；按細則，林嘉華領導的東百老匯集團(Broadway East Group LLC)，會在未來至少20年經營此商場。

集團承諾，將提供至少500萬元前期投資，然而一年後的現在，大部分前期參與者選擇退出，原因為擔心多個政府機構對華社的調查，將對自身產生影響。

本年初，市長亞當斯(Eric Adams)亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)住宅遭FBI突查，疑與調查市長競選資金貪腐案有關；在此之前，市府內部監管機構也對其展開調查，提出涉嫌以權謀私的指控，調查進行時，有消息指多位中華總商會和東百老匯集團成員與鄭祺蓉、亞當斯關係密切。

經多位不願具名但熟悉商場項目的社區人士確認，多數早期參與者目前已退出，其中包括中華總商會會長李國威、布碌崙(布魯克林)房產開發商李冠宇(Leeboy)，後者曾為東百老匯集團的主要成員；知情人表示，李冠宇在項目中地位重要，原將投資至少100萬元資金。

據悉，其餘退出人士還包括李可喬、蘇煥光、陳善莊和盧元龍等人，2023年5月5日，中華總商會在孔子大廈舉行過「發展交流會」，市府宣布東百老匯集團成為「首選機構」，包括退出者在內的數百位社區代表出席；如今，因林嘉華外的多數成員相繼退出，集團已被描述為「空殼公司」。

另一名知情者也說，目前該項目的管理「雜亂無章」，處在無人領導的階段；由於東百老匯集團已通過社區委員會、曼哈頓區長和市長的審核，林嘉華目前需重新為其尋找投資人，而有意投資的人，當前有前華埠黑幫「福青幫」的領導者郭良琪。

來自福建、曾被判20年刑期的郭良琪，在多個華人社區擁有業務，包括法拉盛君豪大酒樓、華埠安壽殯儀館等；儘管投資細節未公布，但代表東百老匯商場公司的律師基南(Sarah Keenan)表示，郭試圖通過他的兒子投資，使自己在商場中持有的股份顯得隱蔽。

基南也在寫給市府的信中表示，大部分東百老匯集團投資者已退出，數周前，還曾有退出者轉讓了曾為亞當斯舉辦過籌款活動的餐館股份；市管理服務局代表霍奇森(Anessa Hodgson)回覆說，當局將以最高道德標準行事，並會針對社區的擔憂著手調查。針對此消息，林嘉華則尚未作出回應。

百老匯 投資 華埠

上一則

最低工資實施後 外賣郎漲薪64%

下一則

長島村莊停車標誌收罰款 引爭議

延伸閱讀

假冒市府收停車罰款盜個資 布碌崙地檢查封11網站

假冒市府收停車罰款盜個資 布碌崙地檢查封11網站
擴大市府官職任命話語權 市議會與亞當斯恐更僵

擴大市府官職任命話語權 市議會與亞當斯恐更僵
酒駕 皮卡衝撞下東城公園3死8傷

酒駕 皮卡衝撞下東城公園3死8傷
曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

熱門新聞

紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢