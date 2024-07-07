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國慶酒駕撞死3人 肇事駕駛被控多罪

記者范航瑜／紐約報導
國慶日下東城車禍肇事駕駛海登被下令不得保釋，最高刑期或達25年。(紐約市警提供)
國慶日下東城車禍肇事駕駛海登被下令不得保釋，最高刑期或達25年。(紐約市警提供)

在國慶日當天酒駕，衝撞下東城公園造成三死八傷的肇事駕駛海登(Daniel Hyden)6日在曼哈頓刑事法庭(Manhattan Criminal Court)提審，被指控犯有襲擊罪、駕車殺人罪(vehicular homicide)、醉駕及嚴重無照駕駛等罪名，最高刑期或達25年。法庭下令不得保釋。

6日上午出庭時，海登戴著鐐銬，穿著前一天從警察局出來時同樣的白色T恤，臉部有明顯的腫脹瘀青，主要是由事故現場遭憤怒的群眾圍毆造成的。

檢察官表示，嫌疑人明知其駕照已被吊銷，卻仍然駕駛車輛，甚至還是醉酒的情況下。紀錄顯示，海登的駕照曾四次被吊銷且未恢復。檢察官表示，海登多次收到法院傳票卻從未回應，目前尚不清楚他具體忽略了哪些罰單和傳票。

警方表示，在車禍發生後，嫌疑人試圖逃避酒精測試，拒絕接受呼氣測試，並閉上眼睛以免別人看到他因飲酒而充血的眼睛。根據刑事訴狀，直到被送到醫院，海登才告訴警察他「喝了幾杯酒」。

據紐約市警，海登當晚本來要登船參加國慶日派對，卻因「爛醉如泥」被拒絕入內，並與保安發生了爭執。保安退回了他的派對入場門票，勒令其離開。此時距車禍發生僅一小時。

據鄰居稱，海登曾是新澤西州居民，現居布朗士。他有多項犯罪紀錄，包括在喬治亞州、威斯康辛州和新澤西州，他曾因無證駕駛、酒駕、襲擊和刑事毀壞等罪名被多次定罪。

監控畫面顯示，事故發生前，海登所駕駛的皮卡在街上狂駛，到交叉口處毫無減速跡象，最終衝進公園，撞倒了正在燒烤慶祝國慶的人群，造成三人死亡八人受傷。市長亞當斯(Eric Adams)隨後趕到，翌日在社群平台發文哀悼。

這場車禍奪去了59歲的Lucille Pinkney和她38歲的兒子Herman Pinkney的生命。第三名死者的身分也於5日晚上公布。43歲女性Ana Morel也在本次車禍中不幸身亡。

肇事者4日駕駛一輛灰色福特F-150，高速穿越水街和傑克遜街的交叉口，衝上人行道...
肇事者4日駕駛一輛灰色福特F-150，高速穿越水街和傑克遜街的交叉口，衝上人行道，直接撞進了公園的綠地區域。(取自Citizen)

新澤西州 駕照 傳票

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