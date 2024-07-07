東南皇后區新增市警116分局 10月啟用

根據市長辦公室的消息，為東南皇后區新增的紐約市警116分局，將於今年10月初至中旬在羅斯代爾正式啟用。圖為分局設計圖。(取自於市府官網)

根據市長辦公室的消息，為東南皇后區 新增的紐約市 警116分局，將於今年10月初至中旬在羅斯代爾(Rosedale)正式啟用。許多民眾認為這將有助於提升安全，然而，亦有部分民眾認為這筆資金應優先投入於急需改善的教育領域。

新警察局位於北管道大道(North Conduit Ave)244-04.，設有兩層樓，面積為4萬5000呎，將接管勞雷爾頓(Laurelton)、羅斯代爾、布魯克維爾(Brookville)和春田花園(Springfield Gardens)地區，105分局的覆蓋範圍包括皇后村、坎布爾高地(Cambria Heights)、貝勒羅斯(Bellerose)、橡園(Glen Oaks)、花卉公園(Floral Park)和新海德公園(New Hyde Park)。

根據市長辦公室2021年的數據，建築成本為7800萬元，而該設施的總預計成本為1億480萬元；在最近公布的2025財年1124億元預算中，已撥款120萬元用於支持該分局32個文職職位。

新分局將配備總共約200名人員，包括一名指揮官，其選擇將於7月下旬完成；警方發言人說，該分局將按標準巡邏分局模式運作，相關的運營規畫仍在制定中。

許多東南皇后區的居民對於新分局的開設感到興奮。40多年前，居民已在呼籲在105轄區新增一個分局，而在2017年終於獲批後，該計畫又在2020年由於削減警察資金抗議活動中而取消，後在支持者的持續施壓後又於2021年恢復資金，新的116分局終於在今年投入使用。

第13社區委員會成員德貝瑟姆(Bess DeBetham)表示非常高興和自豪，因為105分局的長達11哩的延伸範圍和其對東部及東南皇后區以及長島 部分地區的服務，導致響應時間過長，早就成了一個問題；根據之前的數據，105分局在2017年的反應時間為6分58秒。而根據現在的統計數據，全市警察分局對於重大事件的響應時間超過9分鐘。

但並非所有人都對新分局的開設感到滿意。聖奧爾本斯(St. Albans)公民協會主席奧布萊恩(Oster Bryan)表示，用於分局的資金本可以用於其他社區事務，比如教育方面。

他表示，在東南皇后區的28和29學區，分別只有55%和45%的學生在閱讀中達到熟練水平，以及51%和31%的學生在數學中達到熟練水平，布萊恩說，「沒有什麼比孩子更重要，如果沒有把重點放在社區的孩子上，是大錯特錯。」