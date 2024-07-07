我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

東南皇后區新增市警116分局 10月啟用

記者高雲兒╱紐約報導
根據市長辦公室的消息，為東南皇后區新增的紐約市警116分局，將於今年10月初至中旬在羅斯代爾正式啟用。圖為分局設計圖。(取自於市府官網)
根據市長辦公室的消息，為東南皇后區新增的紐約市警116分局，將於今年10月初至中旬在羅斯代爾正式啟用。圖為分局設計圖。(取自於市府官網)

根據市長辦公室的消息，為東南皇后區新增的紐約市警116分局，將於今年10月初至中旬在羅斯代爾(Rosedale)正式啟用。許多民眾認為這將有助於提升安全，然而，亦有部分民眾認為這筆資金應優先投入於急需改善的教育領域。

新警察局位於北管道大道(North Conduit Ave)244-04.，設有兩層樓，面積為4萬5000呎，將接管勞雷爾頓(Laurelton)、羅斯代爾、布魯克維爾(Brookville)和春田花園(Springfield Gardens)地區，105分局的覆蓋範圍包括皇后村、坎布爾高地(Cambria Heights)、貝勒羅斯(Bellerose)、橡園(Glen Oaks)、花卉公園(Floral Park)和新海德公園(New Hyde Park)。

根據市長辦公室2021年的數據，建築成本為7800萬元，而該設施的總預計成本為1億480萬元；在最近公布的2025財年1124億元預算中，已撥款120萬元用於支持該分局32個文職職位。

新分局將配備總共約200名人員，包括一名指揮官，其選擇將於7月下旬完成；警方發言人說，該分局將按標準巡邏分局模式運作，相關的運營規畫仍在制定中。

許多東南皇后區的居民對於新分局的開設感到興奮。40多年前，居民已在呼籲在105轄區新增一個分局，而在2017年終於獲批後，該計畫又在2020年由於削減警察資金抗議活動中而取消，後在支持者的持續施壓後又於2021年恢復資金，新的116分局終於在今年投入使用。

第13社區委員會成員德貝瑟姆(Bess DeBetham)表示非常高興和自豪，因為105分局的長達11哩的延伸範圍和其對東部及東南皇后區以及長島部分地區的服務，導致響應時間過長，早就成了一個問題；根據之前的數據，105分局在2017年的反應時間為6分58秒。而根據現在的統計數據，全市警察分局對於重大事件的響應時間超過9分鐘。

但並非所有人都對新分局的開設感到滿意。聖奧爾本斯(St. Albans)公民協會主席奧布萊恩(Oster Bryan)表示，用於分局的資金本可以用於其他社區事務，比如教育方面。

他表示，在東南皇后區的28和29學區，分別只有55%和45%的學生在閱讀中達到熟練水平，以及51%和31%的學生在數學中達到熟練水平，布萊恩說，「沒有什麼比孩子更重要，如果沒有把重點放在社區的孩子上，是大錯特錯。」

皇后區 長島 紐約市

上一則

心理健康急救培訓 法拉盛開課免費報名

下一則

黃金商場 即將入駐曼哈頓下城

延伸閱讀

法拉盛圖書館 7/14起恢復周日服務 1周7天開放

法拉盛圖書館 7/14起恢復周日服務 1周7天開放
王嘉廉社區醫療中心 每周三免費健檢

王嘉廉社區醫療中心 每周三免費健檢
市警數據：北皇后區6月強姦案31起 較去年翻倍

市警數據：北皇后區6月強姦案31起 較去年翻倍
凌虐受刑人致死 密州5獄警遭控謀殺

凌虐受刑人致死 密州5獄警遭控謀殺

熱門新聞

王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

2024-06-30 14:32
一名非洲裔女性遊民近日在曼哈頓華埠的喜運來大酒家乞討未果，反而搶走客人付帳時放在企台的現金，該女子被客人抓住後隨即被店員及經理制服。(趙女士提供)

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

2024-07-04 11:05
楊豔和馬鎮江一家看著新的家門鑰匙和「合法占有通知」，開心得合不攏嘴。 (記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

2024-06-29 08:12
就讀紐約州上州尤蒂卡市多諾萬中學的緬甸裔八年級學生尼亞．姆維6月28日晚間遭警察攔查，發生與員警扭打，遭警擊斃。(取自X平台)

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃 警公布錄影

2024-06-30 22:40
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中多為華人。(取自Citizen App)

長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

2024-06-29 19:05
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電