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YouTube創辦人陳士駿台灣商會論壇分享經驗

記者高雲兒╱紐約報導
紐約台灣商會與青商會將於11日(周四)晚在經文處舉辦論壇，邀請陳士駿(左)與傅冠龍(右)分享創業經驗。
紐約台灣商會與青商會將於11日(周四)晚在經文處舉辦論壇，邀請陳士駿(左)與傅冠龍(右)分享創業經驗。

紐約台灣商會與青商會將於11日(周四)晚，在位於曼哈頓中城的駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦一場題為「從矽谷經台灣到華爾街：一個台美人視角」的論壇活動，邀請社會各界踴躍參加。此次活動旨在透過成功創業家的親身經驗分享，讓參與者了解他們如何在矽谷和華爾街兩大領域中取得成功。

此次論壇將邀請重量級嘉賓，包括現居台北的台裔美籍企業家陳士駿(Steve Chen)與度雷克資本董事總經理傅冠龍(Jack Fu)。

陳士駿是YouTube的共同創辦人。疫情期間，他和家人移居台灣，成為第一位獲得政府頒發「台灣就業金卡」的外國人。陳士駿在台灣繼續創業，與傅冠龍共同創立「度雷克資本」並擔任技術長，這是一家運用人工智慧演算法交易和機器學習來完善投資策略的科技新創公司，致力於通過風險管理和人工智慧系統，為客戶提供融入AI輔助及風險調整後的新型態投資選擇。度雷克集團也將於7月12日於紐約證交所盛大舉行敲鐘儀式，慶祝公司成功掛牌上市旗下首檔ETF，期待能為投資人帶來全新的投資選擇。

論壇主持人將邀請嘉賓分享他們在矽谷與台灣的創業經驗，並探討為什麼他們想要將台灣在AI與投資方面的卓越成就引入美國的資本市場。

駐紐約經文處處長李光章將在會上致詞，經文處經濟組也會特別介紹台灣就業金卡及創業家簽證，鼓勵美國專業人士到台灣創業與就業。

紐約台灣商會會長林慶甫表示，紐約台灣商會一向致力於搭建台灣和美國的商業交流橋梁。這次非常榮幸能邀請到陳士駿與傅冠龍，與紐約各界分享他們在台美兩地的創業經驗，以及他們如何利用AI把先進的觀念和產品從台灣帶到美國。

活動名額僅限100位，額滿為止，論壇時間為晚6時30分至8時30分。紐約台灣商會與青商會會員享有優先報名權。請使用以下Google表單進行報名：https://forms.gle/sWjWtssyJoNND8gC8。

投資 就業 矽谷

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