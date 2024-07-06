YouTube創辦人陳士駿台灣商會論壇分享經驗

紐約台灣商會與青商會將於11日(周四)晚在經文處舉辦論壇，邀請陳士駿(左)與傅冠龍(右)分享創業經驗。

紐約台灣商會與青商會將於11日(周四)晚，在位於曼哈頓中城的駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦一場題為「從矽谷 經台灣到華爾街：一個台美人視角」的論壇活動，邀請社會各界踴躍參加。此次活動旨在透過成功創業家的親身經驗分享，讓參與者了解他們如何在矽谷和華爾街兩大領域中取得成功。

此次論壇將邀請重量級嘉賓，包括現居台北的台裔美籍企業家陳士駿(Steve Chen)與度雷克資本董事總經理傅冠龍(Jack Fu)。

陳士駿是YouTube的共同創辦人。疫情期間，他和家人移居台灣，成為第一位獲得政府頒發「台灣就業 金卡」的外國人。陳士駿在台灣繼續創業，與傅冠龍共同創立「度雷克資本」並擔任技術長，這是一家運用人工智慧演算法交易和機器學習來完善投資 策略的科技新創公司，致力於通過風險管理和人工智慧系統，為客戶提供融入AI輔助及風險調整後的新型態投資選擇。度雷克集團也將於7月12日於紐約證交所盛大舉行敲鐘儀式，慶祝公司成功掛牌上市旗下首檔ETF，期待能為投資人帶來全新的投資選擇。

論壇主持人將邀請嘉賓分享他們在矽谷與台灣的創業經驗，並探討為什麼他們想要將台灣在AI與投資方面的卓越成就引入美國的資本市場。

駐紐約經文處處長李光章將在會上致詞，經文處經濟組也會特別介紹台灣就業金卡及創業家簽證，鼓勵美國專業人士到台灣創業與就業。

紐約台灣商會會長林慶甫表示，紐約台灣商會一向致力於搭建台灣和美國的商業交流橋梁。這次非常榮幸能邀請到陳士駿與傅冠龍，與紐約各界分享他們在台美兩地的創業經驗，以及他們如何利用AI把先進的觀念和產品從台灣帶到美國。

活動名額僅限100位，額滿為止，論壇時間為晚6時30分至8時30分。紐約台灣商會與青商會會員享有優先報名權。請使用以下Google表單進行報名：https://forms.gle/sWjWtssyJoNND8gC8。