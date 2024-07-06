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法拉盛圖書館 7/14起恢復周日服務 1周7天開放

記者尤昱程／紐約報導
法拉盛圖書館將從14日(周日)起開始恢復一周七天服務，圖為市議員在法拉盛圖書館前要求市長恢復資金。(記者尤昱程／攝影)
法拉盛圖書館將從14日(周日)起開始恢復一周七天服務，圖為市議員在法拉盛圖書館前要求市長恢復資金。(記者尤昱程／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)日前與市議會達成協議，將在2025財年預算中，全面恢復圖書館及文化機構資金，而先前受到經費緊縮影響，停止周日服務超過半年的法拉盛圖書館，也即將從14日(周日)起恢復一周七天服務，對此，法拉盛圖書館館長曾陽表達興奮之情，並感到榮幸能繼續為社區服務。

根據亞當斯這項協議，皇后區和全市的圖書館分館將不必把服務天數從每周六天減少到五天，而從14日開始，曾經提供一周七天服務的分館，包括法拉盛圖書館和位於牙買加的皇后區中央圖書館將恢復周日開館服務。

曾陽表示，自從去年11月26日最後一次在周日開門之後，就有許多民眾以及讀者不停詢問，什麼時候會恢復一周七天的服務，尤其是許多家長周一至周五需要上班，只有周末能夠帶小孩到圖書館，周日不開門對他們造成很大的不便。

曾陽說，為法拉盛圖書館即將恢復周日服務感到興奮，與此同時，人員上的配置，包括各個服務台、清潔以及保安等等，都需要重新調配，目前正與圖書館團隊密集討論。此外，她也透露接下來圖書館即將推出的一系列活動。

從8日(周一)開始，在兒童服務部，每天都有夏日讀書活動，如手工製作活動，兒童故事會，樂高創意堆積木活動等，周一至周五的下午1時至2時，法拉盛圖書館更為孩子們提供免費的夏日午餐。13日(周六)上午10時30分，將舉行關於大都會博物館中國藝術特別館藏的中文講座。18日(周四)下午5時30分，圖書館將與全美華人圖書館協會東北分會合作，推出「風水詩歌寫作」講座，邀請到西好萊塢的桂冠詩人(Poet Laureate) Jen Cheng到圖書館現場以英文講解和輔導，歡迎各位民眾參加。

圖書館 法拉盛 亞當斯

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