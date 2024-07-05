國慶日 可樂娜公園內民眾烤肉歡慶
一年一度國慶日到來，法拉盛可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)內四處都能見到民眾正在吃烤肉、踢足球並且享受音樂的場景。而依傍公園旁的法拉盛市區也是人流如常，看不出假期到來的氣氛。
國慶日的慶祝方式有很多，不論是看煙火或是吃烤肉，慶祝能與親朋好友團聚的時光總是節慶最大的意義。而在可樂娜公園內，四處都可以看到家庭烤肉的景象，他們大多數為西語裔家庭，少數出現在公園內的華裔臉孔，是賣水的小攤販，來自福建的陳先生。
77歲的陳先生表示，10年前因為小孩有身份，以依親的方式來到美國，目前居住在法拉盛，雖然已經過上退休生活，但因為他閒不住的性格，於是天天拉著攤車到公園賣水、賣零食。
熟練地與顧客交流簡單西語，陳先生在可樂娜公園做生意已有五年時間，對於假日是否生意會比較好，他說，放假人流自然會多一點，但是人流多他們也不見得就會跟自己買。
而另一個總是會在假日塞滿旅客的是法拉盛市中心，下午4時的緬街(Main St)與羅斯福大道(Roosevelt Blvd)交口，人流與平時相當，看不出有特別多的情況。
王子街(Prince St)上的白熊餛飩店老闆表示，國慶日人潮都不會特別多，因為大家都等待晚上有特別的團聚活動。而對於法拉盛旅客並沒有特別多的情況，他則說，可能是因為這次的假期並不是長周末導致。
上一則
華人長巴公司 假期上座率高
下一則
FB留言