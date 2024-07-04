公校今秋改用新代數課程 特殊高中豁免

紐約市將於今年秋季要求全市420所公立中學使用新的代數課程教學，而六所特殊高中被批准免於執行。(市府提供)

紐約市將於今年秋季要求全市420所公立中學使用新的代數課程教學，而六所特殊高中 (Specialized High School)被批准免於執行。不過，作為市教育局 改善學生疫情後數學成績下降的應對辦法，此舉卻找來許多家長及專業人士的質疑。

據了解，420所公立中學將被要求使用一種名為「示例數學」(Imagine Learning Illustrative Math for Algebra 1) 的課程來教授代數一。這是一套有具體教學日曆與教學模塊的課程系統，並強調課堂內學生的探索與提問。這套課程由亞利桑那大學(University of Arizona) 的一名數學教授於2014年開發，在官網上有免費的教學資源。

除了36所免於州會考的中學及為殘疾學生開設的第75學區的中學不必在下一學年立即執行這一新課程外，共有包括史岱文森高中(Stuyvesant High School)在內的6所特殊高中被豁免教授這一課程體系。教育局官員稱，特殊高中的大部分學生在入學前已經學習了代數一課程，轉換教學體系對他們沒有太大的影響。

然而市教育局的這項舉措卻遭來許多家長及教育工作者的質疑。根據發布在X上的帖子，一位接觸過這一課程的數學老師表示，新課程的教學內容「非常枯燥且冗長」。而許多家長也擔心這一由學生提問來主導的課程會讓本就數學基礎不佳的學生更加失去學習的方向。

這一新的代數課程於上一學年就在部分高中進行試點教學，但市教育局並未公開任何教學成果的數據，而在今年就大面積推行這一課程，許多家長也在社交媒體上評論推行進程來得太過於著急。同時，教育局也並未就為何八所特殊高中內的只有六所被批准豁免適用這一課程給出答案。

PLACE NYC聯合創始人朱雅婷表示，儘管她很高興看到教育局在為提升學 生學習質量做出努力，但她並不認為在幾乎所有中學推行「示例數學」這樣的課程是最佳解決方案。「數學是一個有標準公式和正確答案的學科，由學生提問探索來主導課程內容並不是一個很有效率的教學方式」。她也認為提升學習質量需要更周密、細緻的方式，而不是斷然要求所有學校實施一個並沒有數據支撐教學成果的新課程。