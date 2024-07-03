我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

州府投資150萬 鼓勵少兒學游泳

記者范航瑜╱紐約報導
州長霍楚2日宣布啟動「放下手機，走向戶外」夏季項目，報銷少年兒童學遊泳的來回交通費用。(記者范航瑜／攝影)
州長霍楚2日宣布啟動「放下手機，走向戶外」夏季項目，報銷少年兒童學遊泳的來回交通費用。(記者范航瑜／攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布啟動「放下手機，走向戶外」(Get Offline, Get Outside)夏季項目，免費開放全州州立公園泳池，並報銷少年兒童學游泳的來回交通費用。

州府指出，溺水是1至4歲兒童的一大死亡原因。為了幫助少年兒童學習游泳，霍楚宣布投資150萬元，啟動「游泳課交通補助計畫」，報銷往返游泳教學機構的交通費用，包括停車和車輛使用費。學前班至12年級的學生皆可申請。

該計畫由州公園、娛樂和歷史保護辦公室(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)管理，由非營利的教學機構申請報銷資金。教學機構必須在紐約州內，由州、地方政府或非營利組織運營，每年最高報銷額度可達4萬5000元，申請先到先得。補助計畫詳情和指南可參見州府網站：https://bit.ly/3L6L93E

此外，州府還宣布將免費開放州立公園泳池，包括紐約市的羅伯托克萊門特州立公園(Roberto Clemente State Park)、河岸州立公園(Riverbank State Park)，長島的瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)和蒙托克唐斯州立公園(Montauk Downs State Park Pool)等。其中，河岸州立公園位於曼哈頓，室內和室外兩個泳池都將免費開放。

為鼓勵年輕人學習游泳，霍楚還要求紐約州立大學(SUNY)與社區合作，提供救生員資格課程和游泳課程。州府同樣將報銷救生員資格認證考試費，並將救生員培訓課程計入學分內，鼓勵擅長游泳的學生擔任救生員。市府此前稱透露，紐約市正面臨嚴重的救生員短缺。

「我們正在幫助年輕一代放下手機和電腦，與朋友和家人共度時光，享受夏日活力，」霍楚表示該項目旨在保護青少年心理健康。上月底，霍楚簽署通過了「禁止兒童上癮信息法案」(Stop Addictive Feeds Exploitation for Kids Act, SAFE)，限制社交媒體的成癮功能以保護未成年人的心理健康，是全國首個此類法案。

州長霍楚2日宣布啟動「放下手機，走向戶外」夏季項目，免費開放州立公園的游泳池。(...
州長霍楚2日宣布啟動「放下手機，走向戶外」夏季項目，免費開放州立公園的游泳池。(記者范航瑜╱攝影)

州立公園 霍楚 紐約市

上一則

紐約州旅遊業疫後未完全恢復 州立公園遊客增

下一則

華女店內用餐 提包遭順手牽羊

延伸閱讀

公立大學傳承或捐款錄取 馬州、維州即起禁止

公立大學傳承或捐款錄取 馬州、維州即起禁止
酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏
游泳課玩鳥被糾正 小學男童竟告老師「管教失當」索賠

游泳課玩鳥被糾正 小學男童竟告老師「管教失當」索賠
紐約市公共游泳季開啟 50處免費開放

紐約市公共游泳季開啟 50處免費開放

熱門新聞

一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
楊豔和馬鎮江一家看著新的家門鑰匙和「合法占有通知」，開心得合不攏嘴。 (記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

2024-06-29 08:12
王女士和徐父哀悼車禍身亡的徐燕。圖為他們在美甲店前放的花束。(王女士提供)

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

2024-06-30 14:32
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
長島鹿園28日下午一輛小貨車衝撞進美甲店，造成四死九傷。(取自Citizen App)

小貨車衝撞長島美甲店 4死9傷中有亞裔

2024-06-28 20:18
長島鹿園28日下午一輛休旅車衝撞進美甲店，造成四死九傷，其中多為華人。(取自Citizen App)

長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

2024-06-29 19:05

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死