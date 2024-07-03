州府投資150萬 鼓勵少兒學游泳

州長霍楚2日宣布啟動「放下手機，走向戶外」夏季項目，報銷少年兒童學遊泳的來回交通費用。(記者范航瑜／攝影)

州長霍楚 (Kathy Hochul)2日宣布啟動「放下手機，走向戶外」(Get Offline, Get Outside)夏季項目，免費開放全州州立公園 泳池，並報銷少年兒童學游泳的來回交通費用。

州府指出，溺水是1至4歲兒童的一大死亡原因。為了幫助少年兒童學習游泳，霍楚宣布投資150萬元，啟動「游泳課交通補助計畫」，報銷往返游泳教學機構的交通費用，包括停車和車輛使用費。學前班至12年級的學生皆可申請。

該計畫由州公園、娛樂和歷史保護辦公室(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)管理，由非營利的教學機構申請報銷資金。教學機構必須在紐約州內，由州、地方政府或非營利組織運營，每年最高報銷額度可達4萬5000元，申請先到先得。補助計畫詳情和指南可參見州府網站：https://bit.ly/3L6L93E

此外，州府還宣布將免費開放州立公園泳池，包括紐約市 的羅伯托克萊門特州立公園(Roberto Clemente State Park)、河岸州立公園(Riverbank State Park)，長島的瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)和蒙托克唐斯州立公園(Montauk Downs State Park Pool)等。其中，河岸州立公園位於曼哈頓，室內和室外兩個泳池都將免費開放。

為鼓勵年輕人學習游泳，霍楚還要求紐約州立大學(SUNY)與社區合作，提供救生員資格課程和游泳課程。州府同樣將報銷救生員資格認證考試費，並將救生員培訓課程計入學分內，鼓勵擅長游泳的學生擔任救生員。市府此前稱透露，紐約市正面臨嚴重的救生員短缺。