前白宮國安顧問博明談兩岸關係 觀眾嗆聲

嘉賓就兩岸關係展開討論，最右為博明。(記者曹馨元 / 攝影)

前白宮國安顧問博明 (Matt Pottinger)於7月1日在紐約亞洲協會(Asia Society)就他任編輯的新書「沸騰的池水」(The Boiling Moat) 開展座談會，邀請前美國駐中大使羅德(Winston Lord)、作家查建英、學者劉宗媛共同討論兩岸關係將去向何方。

幾位嘉賓在談及對中國外交現狀，及中美關係的理解時，都強調1980年代為中國最開放、與美國溝通最緊密的黃金期。查建英提到，在前總統尼克森(Ricard Nixon)與羅德訪華時，她作為北京的一名學生為美國賓客能夠登上長城而與同學們一起清掃長城上的積雪，「那個時候我們都滿懷希望，認為中國的未來可能會是民主的」。

博明對80年代中美的蜜月期表示認同的同時，提到1989年的天安門事件是一個中國政府態度轉變的線索，「但我們當時都因太樂觀而忽視了這一線索」。博明認為，中國政府如今趨向保守的外交傾向並不是單單因為習近平 而造成的，而習近平只是加速了這一進程。

博明表示，很長一段時間以來，人們都認為中國政府可以用創新的方式解決兩岸關係，就像鄧小平發明了一國兩制來應對與香港的關係一樣。但如今，隨著中國政府事實上提前結束了本應持續50年的一國兩制，他認為以次辦法解決兩岸問題的希望渺茫。同時他也提到，習近平在提到兩岸關係時總用「台灣問題」來指代，這讓他覺得習近平不滿足於維持兩岸關係的現狀，「習近平在會見拜登 的時候說，和平是好的，但是總有一天我們需要行動來解決台灣問題」。

但羅德表示，他認為中國大陸對台灣開戰的可能性目前來說十分微弱，博明對此回應到「我覺得如果習近平沒有極大的勝算不會貿然對台灣開戰，也不會輕易採取怕像封鎖這樣像標誌戰爭的行動」。