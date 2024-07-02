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梅西國慶煙火 周四回歸哈德遜河

特約記者曹馨元 / 紐約報導
本年度的梅西國慶煙火秀(Macy's 4th of July Fireworks)將於4日(周四)晚間登場。(路透)
本年度的梅西國慶煙火秀(Macy's 4th of July Fireworks)將於4日(周四)晚間登場。(路透)

作為最具代表性的紐約國慶日活動之一，本年度的梅西國慶煙火秀(Macy's 4th of July Fireworks)將於4日(周四)晚間登場，這也是十餘年來國慶煙火首次在哈德遜河上燃放，民眾可在哈德遜河兩岸的紐約市和新澤西州指定區域觀看。

據悉，這場盛大的表演都會從河中的駁船上發射6萬枚煙花，多達30種顏色及形狀，時長25分鐘。煙火秀將於4日晚9點30分左右開始，而在此之前，則有明星陣容帶來現場表演，其中有包括因熱門歌曲「Despacito」大火的歌手方西(Luis Fonsi)等。而在煙火秀開始後，觀眾們也可以享受由葛萊美獎得主為表演訂製的配樂。

主辦方介紹，作為十餘年來首次於哈德遜河上展開的煙火秀，曼哈頓中下城14街至34街的沿河西側及包括新澤西州霍伯肯(Hoboken)、澤西市(Jersey City)和威霍肯(Weehawken)等地的哈德遜河東側河畔則是最佳觀賞點。

官方提供的公共觀賞區域包括，曼哈頓西40街交11大道、西29街交11大道、西12街交華盛頓街(Washington St.)、西11街交華盛頓街以及克里斯托弗街(Christopher St.)交華盛頓街；在新澤西的觀賞地點為霍伯肯的麥克斯維爾公園(Maxwell Place Park)、伊利桑公園(Elysian Park)、史蒂文斯公園(Stevens Park)及A碼頭公園(Pier A Park)。

主辦方提醒民眾，西街(West Street)部分路段以及高線公園(High Line Park)、砲台公園城(Battery Park)不適合觀賞煙火。除曼哈頓西側與新澤西東部有不少觀賞點之外，本次煙火秀也將於4日晚8點在NBC與串流平台Peacock上同步直播。觀賞地點詳情可參考https://reurl.cc/0vNOzY。

此前，市府已經發放1萬張國慶煙火秀的免費門票，持有門票的觀眾可從五個入口進入活動現場的封閉區域，入口分別位於克里斯托弗街(Christopher Street)、西11街、12街、29街和40街的西端，其中位於南北兩端的克里斯托弗街和西41街處設有無障礙觀賞點。

據了解，這些公共觀賞區將有警察執行安檢，大型背包、冷藏箱、草坪椅、草坪毯、遮陽傘及酒類將被禁止帶入。同時，包括西側高速公路(West Side Highway)部分路段、西11街至44街與10大道至12大道在內的20多條位於曼哈頓西城的道路也將被封鎖。

除了梅西煙火秀之外，紐約還有多項頗具代表性的國慶活動。其中，康尼島(Coney Island) 的納森吃熱狗大賽(Nathan's Hot Dog Eating Contest) 將於4日11時至1時在納森餐廳舉行，冠軍可以拿到高達1萬元的獎金。而康尼島更在4日晚9點45分有自己的煙火秀，將在Steeplechase Park燃放。

民眾可在哈德遜河兩岸的紐約市和新澤西州指定區域觀看。(主辦方提供)
民眾可在哈德遜河兩岸的紐約市和新澤西州指定區域觀看。(主辦方提供)

新澤西州 曼哈頓 梅西

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