清洗街道、增收垃圾... 莊文怡改善8大道亂象

莊文怡宣布將在8大道推行一系列改善非法擺攤、衛生髒亂問題的舉措。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡近日與華裔組織在8大道 召開記者會，宣布將針對當地非法擺攤、衛生問題實施一系列舉措，表示接下來兩周內將與社區組織合作，派義工上街教育非法攤販，鼓勵他們尋求合法途徑；整治社區衛生方面，將撥款給市衛生局增加每日收垃圾次數，並請非營利組織使用高壓水槍徹底清洗街道、消除難聞氣味。

莊文怡表示，自上任以來為治理8大道亂象想了很多辦法，她承認至今還未真正解決到問題，但若不作出任何行動，問題更不會改善；她也指出，到了今年後半年終於有了撥款權，她計畫撥款資金給相關的單位，專門管治8大道的非法擺攤、衛生問題。

首先在接下來的兩周，將與非營利組織「繁榮布碌崙協會」(Better Brooklyn Association)合作，派義工上街用中文、福州話與非法攤販溝通，宣導有關合法和乾淨擺攤的方法，將「先教育、後執法」作為此次行動的目標。

繁榮布碌崙協會負責人表示，8大道近年來社區居民、商家的數量增多，垃圾也隨之變多，通過華人 本身去做宣導，當地人會因相同語言感到更親切，希望在全面採取執法前，先進行教育宣導，打動更多人轉為合法途徑賺錢。

此外，依市衛生局目前在8大道的工作安排，一天只收一次垃圾，但莊文怡計畫撥款增加經費，增加每日收垃圾次數至兩到三次，改善社區衛生環境，具體安排預計在7月15日後推行；另一方面，莊文怡當前也與非營利機構接洽，由其管理8大道的衛生問題，強調不僅會定期掃街，更要使用高壓噴灑水牆，徹底清除街道，力求視覺和味覺上煥然一新。

針對非法擺攤，莊文怡表示目前也已在市議會提議，有意將8大道交61街申請為「開放街道」(Open Street)，每日中午12時至下午6時期間，允許合法攤販擺攤營業；市議會認為這是可行方案，仍在協商的過程，不過從申請到批准也預計會耗時6至12個月，並非一朝一夕就能完成。

她也提到，就算進入下一步程序，市交通局官員也會到現場展開調查，審核此方案是否會給民眾帶來影響、或是停車位變少等問題，也會徵詢當地人意見；在她看來，街道開放後可在當地推動娛樂性質活動，屆時可以吸引遊客、促進當地的經濟發展。她指出，該提議可能還是會有不足的地方，歡迎社區民眾提出建議。