市長:恢復圖書館及早教預算

市長亞當斯與市議長歐德思共同宣布2025財年預算。歐德思曾多次公開呼籲恢復圖書館預算。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)和市議長歐德思(Adrienne Adams)28日宣布了2025財年的1124億元預算 ，其中提到將全面恢復圖書館 及文化機構資金，以及加大早教項目投資 。圖書館有望回歸一周七天開放。

亞當斯表示，2025財年將「完全恢復」圖書館及文化機構的預算。市府將為三大公共圖書館系統投資5830萬元，並恢復5300萬元的文化機構預算。市府表示，這些資金將確保圖書館等機構能夠為市民提供所需的豐富文化資源，並且保持七天開放，為市民提供隨時閱讀和學習的場所。

紐約市長一職將於明年舉行換屆選舉，亞當斯已公開表示將再度參選。而本次預算恢復則是在長期的反對聲浪下做出的回應。去年亞當斯削減圖書館預算，引發了各大圖書館工作人員、市民及民代的反對。

亞當斯今年4月提交了2025財年預算，其中並未完全恢復已被削減或擬議中的5830萬元資金，三大公共圖書館系統的圖書館館長5月集體抗議並在市議會的公聽會上作證，認為此舉將迫使大多數圖書館每周只能開放五天。歐德思也曾多次公開反對這一削減。

法拉盛市議員黃敏儀是本次預算談判團隊的一員。「圖書館是許多紐約市民所依賴的關鍵服務之一，尤其是對於服務不足的社區或移民社區來說至關重要」，黃敏儀表示為圖書館提供資金是市府的應有之舉。

市議員李琳達(Linda Lee)也贊同了圖書館的重要性，「在紐約這樣一個多元化的大都市，隨著移民社區的不斷壯大，圖書館對於為這些家庭提供文化資源至關重要，並且能夠幫助他們建立自己的文化傳統。」

新預算還包括為早教計畫提供1億元投資，將用於增加更多特殊教育學前班的名額，並投資2000萬元，為上一學年未收到學前班和三歲班錄取的1700多個家庭提供名額。

預算還涉及對可負擔住房、公共安全和醫療保健的投資，還包括擴大教師團隊以推廣小班制的資金，其中可負擔住房將撥款20億元預算。亞當斯表示：「正是紐約的工薪階級，把紐約建設成為了全球最偉大的城市。我們的預算是為工薪階級投資，也是為紐約市的未來投資。」