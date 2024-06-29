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郭至隆 接任法拉盛獅子會長

記者高雲兒╱紐約報導
國際獅子會紐約法拉盛分會舉辦記者會，新會長郭至隆(前排左三)將在7月1日上任，現任會長戚本潔(前排左二)與其進行了會務交接。(記者高雲兒╱攝影)
國際獅子會紐約法拉盛分會舉辦記者會，新會長郭至隆(前排左三)將在7月1日上任，現任會長戚本潔(前排左二)與其進行了會務交接。(記者高雲兒╱攝影)

國際獅子會紐約法拉盛分會近日在皇后區法拉盛召開了新聞發布會，新會長郭至隆將在7月1日上任，現任會長戚本潔與其進行了會務交接。正式的交接典禮將於9月舉行。

戚本潔回顧了他的任期，期間他帶領會員和青年獅子會開展了多項社區服務活動，包括在老人中心舉行的健康講座、居家安全座談會、心肺復甦技術示範，以及「政府及社會資源健康日」活動；此外，他們還進行了海灘和公園的清潔活動，舉辦了敬老大會和返校日派發書包文具的活動，並與公益組織聯合亞美聯盟(UA3)合作向社區有需要的民眾免費派發食品。

新會長郭至隆，今年將成為國際獅子會紐約法拉盛分會第38任會長，這也是他自1999年後，第二次擔任此職務。郭至隆計畫延續獅子會支持視障人士的傳統，包括捐助導盲犬；同時，他還計畫加強與社區其他團體的互動和交流，並舉辦敬老大會等活動來慰問老年人。

在青少年獅友輔導員吳凱茜的指導下，青獅會員和高中生阮祖兒曾擔任過皇后區和布碌崙(布魯克林)的青獅會長。另一名法拉盛的青獅會員在擔任紐約州青獅會長後，成功被布朗大學錄取。該會表示，歡迎12至18歲的青少年加入該組織，共同參與未來的各項活動和項目。

法拉盛獅子會將在9月6日於法拉盛君豪大酒樓舉行新舊會長的交接典禮。

法拉盛獅子會將在9月6日舉行新舊會長的交接典禮。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛獅子會將在9月6日舉行新舊會長的交接典禮。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 皇后區 老人中心

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