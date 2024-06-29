我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

華裔共和黨候選人陳學理 造訪中華公所

記者范航瑜／紐約報導
布碌崙8大道州參議員候選人(下排左三)陳學理近期拜訪中華公所。(記者范航瑜／攝影)
布碌崙8大道州參議員候選人(下排左三)陳學理近期拜訪中華公所。(記者范航瑜／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道州參議員候選人陳學理近期拜訪紐約中華公所，受到主席朱超然與眾僑團領袖的歡迎；作為共和黨和保守黨第17區候選人，陳學理表若成功當選，將改變民主黨「一手遮天」的局面，在安全、教育、遊民和堵車費等議題上，為華社帶來積極改變。

陳學理是出生在香港的台山人，11歲移民美國，在曼哈頓華埠長大，曾在衣廠工作，親身體會華人社區的艱辛，立志有朝一日回饋華社；他曾在美國海軍陸戰隊服役六年，退伍後進入紐約市警，最高職銜曾擔任副局長，陳學理說，「華人警察讓社區居民感到更安心，遇到問題不知道如何處理時，華人傾向於找華人警察尋求幫助。」

陳學理2020年從警局退休，後在第17區的公立小學擔任家長委員會主席，幫助新移民父母融入社區；他表示，讀書時期沒有得到華人的幫助，因此希望通過自己的努力，支持新一代華人孩子和新移民家長們。

陳學理還指出，50年前的政府政策是鼓勵讀書，而現在認真讀書的孩子反而被歧視，今年1月，競選選區內的麥迪遜高中(James Madison High School)接收近2000名庇護客，導致學生轉為遠距上課，遭到官員和家長的強烈反對。

對於曼哈頓華埠關注的堵車費話題，陳學理也表示反對，他認為堵車費將直接影響華埠及整個華人社區；儘管自己身處布碌崙，但屆時開車來一趟華埠也將增加成本，陳學理表示，華埠的經濟已經面臨著許多挑戰，堵車費只會讓情況進一步惡化。

陳學理將挑戰現任民主黨州參議員曲怡文，目前，州參議會中民主黨有42席、共和黨有21席，民主黨占據三分之二的超級多數(Super Majority)；「過去幾十年間一直是兩黨互相制衡，而近幾年民主黨一黨獨大，許多政策都是黨內直接通過，導致不合理政策的推行」，陳學理說，若成功當選，將改變當前民主黨在州議會的主導地位。

布碌崙8大道州參議員候選人陳學理近期拜訪中華公所。(記者范航瑜／攝影)
布碌崙8大道州參議員候選人陳學理近期拜訪中華公所。(記者范航瑜／攝影)
陳學理承諾將改變當前民主黨在州議會的主導地位。(記者范航瑜／攝影)
陳學理承諾將改變當前民主黨在州議會的主導地位。(記者范航瑜／攝影)

華人 民主黨 華埠

上一則

整齊牙科勁爆大酬賓全口植牙僅三萬五千元

下一則

班森賀民宅大火4人傷 疑鋰電池釀禍

延伸閱讀

辯前民調：民主黨人盼拜登更強硬 共和黨人盼川普有禮貌

辯前民調：民主黨人盼拜登更強硬 共和黨人盼川普有禮貌
「川普會直接衝過STOP標誌」共和黨競選團隊：關麥克風沒用

「川普會直接衝過STOP標誌」共和黨競選團隊：關麥克風沒用
圖輯／辯論9時登場 2「I」單字挑戰拜登

圖輯／辯論9時登場 2「I」單字挑戰拜登
紐約堵車費停收 MTA165億交通升級計畫也喊停

紐約堵車費停收 MTA165億交通升級計畫也喊停

熱門新聞

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)

向來治安不錯…紐約史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

2024-06-24 15:15
華男葉賢明涉嫌上州非法種大麻被捕。(林肯郡警長辦公室提供)

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕

2024-06-21 14:15

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作