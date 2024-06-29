華裔共和黨候選人陳學理 造訪中華公所

布碌崙8大道州參議員候選人(下排左三)陳學理近期拜訪中華公所。(記者范航瑜／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道州參議員候選人陳學理近期拜訪紐約中華公所，受到主席朱超然與眾僑團領袖的歡迎；作為共和黨和保守黨第17區候選人，陳學理表若成功當選，將改變民主黨 「一手遮天」的局面，在安全、教育、遊民和堵車費等議題上，為華社帶來積極改變。

陳學理是出生在香港的台山人，11歲移民美國，在曼哈頓華埠 長大，曾在衣廠工作，親身體會華人 社區的艱辛，立志有朝一日回饋華社；他曾在美國海軍陸戰隊服役六年，退伍後進入紐約市警，最高職銜曾擔任副局長，陳學理說，「華人警察讓社區居民感到更安心，遇到問題不知道如何處理時，華人傾向於找華人警察尋求幫助。」

陳學理2020年從警局退休，後在第17區的公立小學擔任家長委員會主席，幫助新移民父母融入社區；他表示，讀書時期沒有得到華人的幫助，因此希望通過自己的努力，支持新一代華人孩子和新移民家長們。

陳學理還指出，50年前的政府政策是鼓勵讀書，而現在認真讀書的孩子反而被歧視，今年1月，競選選區內的麥迪遜高中(James Madison High School)接收近2000名庇護客，導致學生轉為遠距上課，遭到官員和家長的強烈反對。

對於曼哈頓華埠關注的堵車費話題，陳學理也表示反對，他認為堵車費將直接影響華埠及整個華人社區；儘管自己身處布碌崙，但屆時開車來一趟華埠也將增加成本，陳學理表示，華埠的經濟已經面臨著許多挑戰，堵車費只會讓情況進一步惡化。