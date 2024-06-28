班森賀非法攤販亂象 官民尋求解決對策

市議員莊文怡班森賀舉辦里民大會，探討非法擺攤和其他環境問題。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡27日在班森賀召開里民大會，邀請市清潔局、市警察局和社區委員會的代表到現場，就非法擺攤和整治社區衛生問題，聽取居民的意見和看法，並回答他們提出的疑惑；共有數十名各族裔居民參加了這次里民大會，現場氣氛熱烈。

據悉，班森賀居民，尤其是86街華商聚集區附近的居民對非法攤販擠占人行道，導致街道環境惡化的問題，向來很有意見，一名居民當日情緒激動說道，這些非法攤販把街道搞得髒兮兮，令人覺得惡心；她表示看到有一名非法攤販每周日在同一個地點設攤，從來沒有執法人員去過問，且非法攤販把人行道占得只剩下一條行走的縫隙，因為這種情況一個90多歲的高齡朋友如今都不敢上街了。

市清潔局政府事務部助理專員Gbubemi Okotieuro對居民的擔憂表示理解，他說自新冠疫情 好轉以來，當局一直在擴大執法的力度，他希望居民能看到他們的努力，也給他們時間把事情做得更好；市警62分局局長劉志強說，62分局前段時間抓獲了一名非法攤販，因為此人不僅賣生活用品，還私底下賣大麻 ，他強調，警方會把重點放在販賣假貨和毒品這類問題上。

布碌崙第11社區委員會主席溫莎(Laurie Windsor)則提出另一個問題，她說，為了幫助居民第一時間處理非法攤販問題，政府部門特意留了熱線電話和電子郵件，供居民提供線索；但工作人員發現，這些電話和電郵裡的留言寥寥無幾，認為大家既然對非法攤販意見那麼大，就應該充分利用這個平台。

對此莊文怡也表示同意，她認為居民還應充分利用311投訴電話，及時反映情況；莊文怡補充說，她正在向市政府申請經費，希望讓非營利機構承擔起部分打掃街道的工作，相信這事很快就會有結果。

在里民大會上，居民還提到86街四處有人雙排停車，影響交通，具體情況如大貨車在住宅區亂停，此外有的住宅區因地處偏僻，根本無人打掃街道，希望民選官員關注；也有民眾投訴，86街公共垃圾桶不夠用、馬路的下水道容易堵塞，髒物浮上路面等各種問題，市清潔局和62分局的代表對此都給予了回應。