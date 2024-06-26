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唯一亞裔 49選區民主黨領袖高應達獲「榮譽男士獎」

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議會49選區民主黨選區領袖高應達獲社區服務獎項。(高應達提供)
州眾議會49選區民主黨選區領袖高應達獲社區服務獎項。(高應達提供)

州眾議會46選區民主黨選區領袖布朗(Dionne Brown-Jordan)日前在布碌崙(布魯克林)舉行2024年「榮譽男士獎」(Men of Honor Award)頒獎典禮，表彰對州眾議會第46選區和鄰近社區、或對家人朋友做出貢獻和產生積極影響的11位男性；其中州眾議會49選區民主黨選區領袖高應達(Tony Ying Ko)是當晚唯一獲獎的亞裔

此次頒獎典禮日前在班森賀西19街2865號的Liberation Diploma Plus高中舉行，超過百名各族裔居民出席；布朗為11位各族裔獲獎者頒發了榮譽男士獎，感謝他們無私的奉獻和服務精神，令布碌崙變得更加強大和充滿活力。

其中她在介紹高應達時表示，首次讀到他的簡歷時，留下了深刻的印象，得知高應達是社區出色的倡導者；她期待著接下來與高應達、以及州眾議會49選區民主黨選區的女性領袖謝曉瓊(Joyce Xie)密切合作，共同服務社區。

發表獲獎感言時，高應達對能獲得這項殊榮表示深感榮幸，他也感謝家人、朋友、和同事的堅定支持和鼓勵；高應達說，這個獎項不僅是對他的認可，也是對整個團隊辛勤工作和奉獻精神的肯定，他很感激能成為當地社區的一部分，並有機會產生積極的影響。

出席活動的謝曉瓊則對高應達獲得榮譽男士獎表示祝賀，謝曉瓊說，高應達為社區服務近20年，這個獎項是對他的認可與肯定，實至名歸；她今年有幸成為高應達的搭檔，一起參選州眾議會49選區民主黨選區領導人，因而親眼目睹了高應達的辦事能力、極佳的為人處事，她稱讚高應達一直在不求回報的給予，其人格魅力證明，他就是一名真正的領導者。

民主黨 布碌崙 亞裔

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