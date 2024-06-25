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首屆法拉盛華人足球聯賽 六隊參賽百人較勁

記者尤昱程／紐約報導
首屆法拉盛夏季華人足球聯賽登場。(記者尤昱程 / 攝影)
首屆法拉盛夏季華人足球聯賽登場。(記者尤昱程 / 攝影)

為讓更多華人接觸體育並推廣足球，北美華人體育協會舉辦首屆法拉盛夏季華人足球聯賽，共有六隊來自大紐約地區的隊伍參賽，超過100名華人選手，將於每周三晚8時至10時，齊聚大學點運動場(College Point Field)一同較勁。

北美華人體育協會會長張冠馳表示，此次舉辦華人足球賽的意義在於希望更多熱愛體育運動的華人能夠走出家門，參加到體育活動中，增強體質並促進社區的互動。他說，此屆有超過100名選手參加此次聯賽，期盼未來有更多球隊加入。

此次聯賽共有六支隊伍，分別為紐約極光足球隊、紐約極光傳奇足球隊、布魯克林巡遊者足球隊、長島大頸足球隊、啟航足球隊以及凱辛納聯足球隊。張冠馳說，此次聯賽的籌備期約為三個月，除了夏季聯賽外，協會還計畫舉辦秋季和春季聯賽，讓更多對足球有興趣的民眾有更多機會踢球。

長島大頸聯合俱樂部會長高寧宏表示，大法拉盛地區的華人愈來愈多，希望藉由聯賽讓更多的華人小孩來參與，因為體育是生活中非常重要的一部分。而談到全華人聯賽有何不同，他說，主要在於比賽強度、組織規模和層次上會有所差距，因為聯賽剛起步，還在逐步走向正規化，但重點是讓華人齊聚交流，享受足球魅力。

據主辦方介紹，聯賽將會進行十周，每周一場比賽，採用單循環賽制，冠軍前三名將會有獎盃，而所有參賽選手也會在完賽時獲得一面獎牌。前來支持聯賽的有獨家冠名贊助商愛法律師樓吳聖洋以及美國上海同鄉會會長沈珺，吳聖洋表示，希望透過贊助，提供所有愛運動的選手一個更好的比賽環境。

足球 華人 長島

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