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莊文怡將舉辦班森賀華社市民大會

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙市議員莊文怡宣布，將於本月27日在班森賀舉辦市民大會。(取自莊文怡臉書)
布碌崙市議員莊文怡宣布，將於本月27日在班森賀舉辦市民大會。(取自莊文怡臉書)

布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡宣布，將定於本月27日(周四)，在班森賀舉辦市民大會，討論86街華人商業圈整潔衛生、以及海灣公園大道(Bay Parkway)非法擺攤問題，呼籲受到困擾的華裔商家、居民踴躍出席，分享意見並向民代提出建議。

莊文怡表示，86街、海灣公園大道等華人區域的垃圾堆積、非法傾倒垃圾、以及無證擺攤現象猖獗，這些情況為社區帶來不便和傷害，令人行道變得擁擠、不安全，小商家的生意也因此受到損害；她希望徵詢當地人對於解決這些問題的建議，以助她製定一個全面且有效的對策。

她強調，市民大會不只讓她聽到社區的心聲，也促進與選民之間的建設性討論與溝通，一勞永逸地解決社區危機；市民大會將於27日(周四)下午3時在華人健康協會會所舉行，地址是86街2336號。

另一方面，為讓華人選民了解政治運作的方式，莊文怡也宣布推動「跟隨您的市議員」(Follow Your Council Member)計畫，鼓勵年滿18歲、對參政有興趣的成年人申請，參與者將跟讀莊文怡工作的一天，了解她作為市議員的日常工作。

莊文怡表示，這是其辦公室在夏季推出的項目，是開放給年輕人很難得的機會，參與者將跟隨她出席聽證會、提出社區民生問題，以及其他種種政治活動；該項目將從7月至8月間舉行，特別鼓勵對公共服務、政府關係、以及參政議政有興趣的年輕人參與。

莊文怡辦公室指出，家長不應為他們的孩子遞交申請，一定需由年輕人自己填寫表格，有興趣者可訪問forms.gle/gKybg8BNVVPkJoUA7?_imcp=1；更多詳情可撥電至(646)-581-4193或電郵至[email protected]

華人 布碌崙 華裔

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