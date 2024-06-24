市議員集會 籲市長恢復圖書館經費

市議會成員在法拉盛圖書館前要求市長恢復資金。(記者尤昱程／攝影)

紐約多位市議員23日在法拉盛圖書館 前舉辦集會，呼籲市長亞當斯 (Eric Adams)在最終的2025財年預算 案中恢復圖書館被削減的資金，否則市立圖書館系統將在7月1日開始，損失5830萬元的預算，影響各分館館藏、服務時間、建築支出以及活動規畫。

受到經費削減的影響，從上月開始，紐約市圖書館系統許多分館取消了七天服務，甚至有些分館面臨周六也將閉館的處境。根據市長提交的財政規畫，皇后區圖書館除中央圖書館和法拉盛圖書館之外的所有分館將取消周六服務，布碌崙(布魯克林)及紐約市圖書館將有超過一半的分館每周僅開放五天。

此外，皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)表示，影響層面還包含減少人事成本和館藏，其中有三個正在施工的皇后區圖書館，可能無法如期開放。

沃爾科特說，圖書館的存在即為服務大眾，預算削減是不可接受的，這種討論不應該存在，「這5830萬元應該回到我們的圖書館，這樣我們才能做好我們的工作。」

現場的多位議員皆表示了圖書館對於移民社區的重要性，並呼籲亞當斯恢復資金，法拉盛市議員黃敏儀表示，資金削減不僅影響開館時間，還大大減少了服務，她說，「作為一個初來乍到且不會說一句英語的人，圖書館是我第一個去借書學習語言的地方。」

市議員卡班(Tiffany Caban)說，圖書館所需的經費只是總預算中的一小部分，這對於圖書館能夠影響的層面來說相當微不足道，「為了社區，我們需要確保在通過預算之前，圖書館的服務不會被削減。」李琳達(Linda Lee)則表示，圖書館不僅是閱讀和獲取資源的地方，還有許多社會服務，例如作為社區的降溫中心。

亞當斯提交的市府2025財年執行預算，總額共計1116億元的提案目前還在市議會審議，預計將會在7月1日前達成最終協議。