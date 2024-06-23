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藝術家林世寶「一祈一繪」傳達和平與愛

記者高雲兒╱紐約報導
紐約華僑文教服務中心於21日下午舉行台裔藝術家林世寶的「一祈一繪特展-人道藝術和平計畫」開幕式。(記者高雲兒／攝影)
紐約華僑文教服務中心於21日下午舉行台裔藝術家林世寶的「一祈一繪特展-人道藝術和平計畫」開幕式。(記者高雲兒／攝影)

紐約華僑文教服務中心於21日下午在法拉盛舉行台裔藝術家林世寶的「一祈一繪特展-人道藝術和平計畫」開幕式，中華民國僑務委員會委員長徐佳青、文教中心主任陳永豐，以及協和門窗創辦人陳秋貴等出席。

林世寶說，他自俄烏戰爭爆發的2022年2月24日起，便開始了其「一祈一繪」藝術項目，每日堅持創作一幅畫作以傳達和平與愛的信息。目前，他的作品已達849幅，每幅作品的標價為500元，但購買者只需支付100元，餘下的400元由陳秋貴贊助。

作為此次特展中，首位購畫的徐佳青表示，對烏克蘭民眾所遭受的苦難深表同情，並指出自由、民主與人權是全球共同的追求目標，應當被所有國家與個體所尊重。

此外，林世寶還介紹了他的另一藝術項目「和平鐘」。每月24日，他都會創作一幅獨特的和平鐘畫作，表達對和平持續的追求。他計畫11月8日在曼哈頓舉行年度募資晚會，為即將到來的「和平鐘雕塑」項目籌集資金；他的基金會目前正在與烏克蘭的非政府組織合作，從戰區回收飛彈殘骸，計畫用這些材料鑄造一座3米高的和平鐘雕塑，象徵將戰爭的殘酷轉化為和平的藝術。

展覽將於即日起持續至月底，在法拉盛華僑文教服務中心舉行，地址為法拉盛41路133-32號。開放時間為每天上午10時至晚上6時。

林世寶說，他自俄烏戰爭爆發的2022年2月24日起，便開始了其「一祈一繪」藝術項...
林世寶說，他自俄烏戰爭爆發的2022年2月24日起，便開始了其「一祈一繪」藝術項目。(記者高雲兒╱攝影)

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