為球迷周準備 美網公開賽擴大徵才 6/26辦就業博覽會

喬科維奇(Novak Djokovic)在2023年美國網球公開賽的媒體日與粉絲合影。(美國網球協會提供)

一年一度的美國網球公開賽(US Open)將在8月回歸法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)，除了每年不可少的精采賽事，受許多民眾喜愛的「球迷周」(Fan Week)也會屆時登場；美國網球協會(USTA)還將在本月26日和27日舉辦就業 博覽會(Job Fair)，提供一個既能近距離體驗網球魅力、又能賺錢的絕佳機會。

網球協會市場營銷與娛樂部總監坎卡姆(Nicole Kankam)表示，今年的球迷周將多增加一天的活動，讓球迷可以從8月19日(周一)開始，享受整整一周的網球和娛樂慶典，近距離觀看頂級球員的賽前練習，以及免費進場欣賞正賽前的資格賽。

坎卡姆說，除了推廣網球，美網協會也一直致力提升多樣性和包容性，延續去年的好口碑，球迷周將在活動首日，邀請華埠 的青年舞獅團表演傳統舞蹈，為比賽帶來好運。

而為了應付每年龐大的遊客，美國網球協會也將延續舉行為期兩天的就業博覽會，提供將近8000個職位，包括活動大使、檢票員、行李員和引導員等。

美網協會人力資源部高級總監科內基(David Konecky)表示，這些職位將會為求職者在活動領域帶來豐富的經驗，有許多從約聘崗位開始、最後被全職錄用的成功案例；他說：「我們也錄用很多在校大學生，這對他們的簡歷非常有幫助，未來找工作時，雇主會對此很感興趣。」

他也說，參加就業博覽會的求職者，成功被錄用的機會將比線上投遞履歷高，「因為在這裡你將會直接被面試，一旦表現好，當場就會錄取。」

人資部門約聘助理陳姿美(Maggie Genau)表示，建議求職者著休閒正式服裝，帶上至少兩份簡歷，並提前做一些研究，與面試官交談時，盡可能的表達想獲得這份工作的意願和原因。

身為華裔 的陳姿美，也提及網球在華裔社區的普及，「美網公開賽非常重視多樣性和包容性，特別是對於亞裔，我自己就是在這裡出生和長大的華裔，在這裡工作感到非常舒適。」

就業博覽會將於26日和27日下午3時至7時，在皇后區的國家網球中心(National Tennis Center)舉行，目前已經開放註冊，已有超過700人報名參加，有興趣的民眾可至官網報名：https://careers.usopen.org/。