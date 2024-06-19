伍權碩舉行公祭 近百社區人士華埠悼念

中華民國僑務委員會諮詢委員、紐約中華公所顧問伍權碩公祭儀式18日在曼哈頓華埠舉行。(記者和釗宇 / 攝影)

中華民國 僑務委員會諮詢委員、紐約中華公所顧問伍權碩近日因病離世，令曼哈頓華埠 社區感到悲痛失落。美洲協勝公會18日在曼哈頓華埠中華長壽殯儀館為伍權碩舉行公祭儀式，近百社區人士到場致祭，駐紐約台北經濟文化辦事處及部分民代也派代表出席悼念。

伍權碩生於中國廣東台山市附城鎮安步鄉順水村，畢業於紐約市立大學，曾是資深會計師和肉食公司負責人。他於本月8日逝世，享年83歲。逝世前，他為美洲協勝公會元老、紐約台山寧陽會館顧問和全美伍胥山公所元老，並在2010年至2012年擔任紐約中華公所主席，此前也擔任美洲協勝公會總理和紐約台山寧陽會館主席等僑團職務。

公祭儀式莊嚴肅穆，紐約中華公所主席朱超然、美東聯成公所主席梁漢本、紐約台山寧陽會館主席伍健平、協勝公會元老團主席伍煥鵬、總理黃仕初、中華公所前主席、顧問伍銳賢等近百位社區人士，以及州眾議長希士提(Carl Heastie)代表陳少風、州檢察長詹樂霞(Letitia James)代表陳鋒排隊在伍權碩遺體前三鞠躬默哀，並慰問家屬。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、華僑文教中心主任陳永豐、組長黃韋仁、僑務組主任黃儷萱也到場致祭，張麗賢現場宣讀了僑委會委員長徐佳青所發唁電，稱讚伍權碩畢生致力奉獻僑社，增進同僑福祉。