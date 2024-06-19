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光愛中心暑期活動 鼓勵青少年多參與

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙光愛中心每年都會舉辦暑期活動。(光愛中心提供)
布碌崙光愛中心每年都會舉辦暑期活動。(光愛中心提供)

為鼓勵孩童和青少年度過有意義且充實的暑假，布碌崙(布魯克林)光愛中心近期宣布，將以「服務社群，榮神益人」為目標，推出各種暑期項目；該中心表示，這些活動不僅讓參與學生們學習技能，也會培養他們互助互愛的精神，呼籲學生積極參與。

根據宣布，本次夏季推出的項目有暑期夏令營，具體的課程包括英文、中文、西語、數學、電腦等科目的學習，同時設有烹飪課程、甜品製作、烏克麗麗教學、美術手工、運動項目等，該中心也會舉辦戶外郊遊活動；在眾多的課程中，有專為英文水準未達標、或新移民設立的英文為第二語言的英文課程，幫助這些學生盡早提升英語能力，融入美國社會。

另個類別的暑期項目則是青少年潛能發展領袖訓練計畫，歡迎14至22歲的青少年報名，參與者將進行六個星期的小組研討會、課堂理論、目標導向遊戲，並接受生活體驗、日常生活技能訓練的機會，像是居家維修、下水道管理等；該中心表示，課程由經驗豐富的導師帶領，而過去這些訓練也令無數學生突破自我，改善內向的性格、增強獨立性，過程中同時培養他們的領導、與人溝通合作的能力。

除暑期項目外，該中心也為華人民眾提供各種免費服務，包括閱讀英文信件、填寫表格、翻譯等，有需要的民眾可善用資源；最後，中心也正在招募16歲以上的義工協助各活動的進行，歡迎有意服務社區的民眾，向他們取得聯繫。

光愛中心為紐約市非營利機構，至今已成立26年，近期從8大道舊址搬到班森賀Bath大道1852號，有了比以往更寬敞的辦公空間；有興趣報名、或是需接受服務的民眾，可撥電至(718)-686 1398，或前往辦公室，開放時間是每周一至周五早上10時至下午5時。

布碌崙光愛中心每年都會舉辦暑期活動。(光愛中心提供)
布碌崙光愛中心每年都會舉辦暑期活動。(光愛中心提供)

布碌崙 紐約市 8大道

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