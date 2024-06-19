松柏之家立體書工作坊 長者分享回憶

數十名長者參與為期三個月的立體書工作坊。(陳偉儀提供)

布碌崙 (布魯克林 )松柏之家社區服務中心此前為耆老帶來為期三個月的藝術手工藝工作坊，近期在班森賀中心舉行結業儀式，數十名長者分享自製的互動立體書，分享其生活和人生經歷；指導老師之一的鄭淑芸表示，過程中長者們分享諸多兒時回憶、童年的樂趣，令人倍感溫馨，且手作活動有助於鍛鍊他們的手眼協調、思考能力，並將珍愛的回憶傳承給下一代。

長者在結業典禮上分享自製的立體書和人生故事。(陳偉儀提供)

松柏之家執行總監陳偉儀介紹，該藝術工作坊自3月推出，為紐約州 藝術委員會資助的項目，共有將近30名長者參與；在藝術家鄭淑芸、袁鳳蘭的指導下，長者們通過物件創作，講述自身的故事，期間學會了書籍製作、木偶操縱、公開演說等技能，每名參與者都有屬於自己的故事冊，以作為鼓勵他們繼續講故事的能力。

陳偉儀說，參與工作坊的學員對課程很滿意，覺得充滿著驚喜，經過老師們的指導後，也意識到人生如同立體書一樣，具有長度、寬度、高度和深度的，「每個人的人生是多變的，且有無限的可能，藝術創作也是一樣，不斷探索和創造可能性。」

長者們花費精力自製的立體書。(陳偉儀提供)

鄭淑芸表示，考慮到長者們在課程的最後會分享較為私密的人生事蹟，因此前期曾進行多次破冰，鼓勵他們打開心房，進行少有的深度對談；她分享道，有一對長者在互訪過程中，發現彼此是來自家鄉同一個村落的人，沒想到卻在異鄉相遇，覺得緣分很深，有些長者們則分享兒時生活化的玩具、童年樂趣等，跟現代孩子們的玩具大相逕庭。

鄭淑芸說，有時候大家認為長者的眼睛和雙手不好使，但如果讓他們接觸到喜歡的活動時，絕對可以排萬難去執行，所以不應低估他們的能力；而該項目也幫助培養老人家的手眼協調、思考能力，他們單憑個人的判斷和創意完成立體書，很了不起，此外也會拿回家中跟孩子和孫子們分享，促進互動與交流，將過去的回憶成功傳承給下一代，是很有意義的事。