巨龍盤踞帝國大廈 宣傳龍族前傳II

巨龍盤踞帝國大廈塔尖。(讀者Victoria提供)

位於曼哈頓 中城帝國大廈的塔尖上出現了一條巨大的充氣龍。從16日(周日)到今19日(周三)，這條充氣巨龍已盤踞帝國大廈四天，旨在為16日開播的「權力的遊戲」衍生劇「龍族前傳」第二季做宣傳。

身長270呎的充氣巨龍是「龍族前傳」中女龍王瓦格(Vhagar)的形象。為了擴大「龍族前傳」第二季的影響，HBO Max特別推出了沉浸式「龍族前傳」體驗活動。影迷和遊客前往帝國大廈，可以近距離接觸女龍王瓦格，與女龍王合影，還可以坐上「權力的遊戲」中著名的「鐵王座」(Iron Throne)。在帝國大廈的第80層樓，影迷可以率先體驗手機交互式遊戲「權力的遊戲：傳奇」。除此以外，組織者還為影迷和遊客準備了凸顯龍族形象的水果冰淇淋、糖果和玩具。

女龍王占領帝國大廈是HBO Max發起的名為「舉起你的旗幟」(Raise Your Banners)活動的一部分。按照活動安排，紐約市 的機構、體育運動隊、著名品牌和地方企業都要選擇效忠「龍族前傳」中兩個對立的派別——綠隊和黑隊。該活動從17日開始，最引人注目的就是布碌崙 (布魯克林)大橋和曼哈頓大橋，分別掛起了綠隊和黑隊的巨大旗幟。之後，紐約證券交易所、洛克菲勒中心、大中央車站和花旗球場(Citi Field)等紐約市的標誌性建築，都將選擇掛起綠隊還是黑隊的旗幟，參與此次掛起活動的還包括紐約眾多著名商業機構。