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紐約市本周起擋公車停靠者 車前攝像頭將自動開罰單

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市將開始利用公車攝像頭，對阻擋公車停靠站的車輛自動開罰單。(MTA提供)
紐約市將開始利用公車攝像頭，對阻擋公車停靠站的車輛自動開罰單。(MTA提供)

捷運局官員17日在華盛頓高地舉行的記者會上宣布，從本周開始，違規阻擋公車停靠站的車輛，將被安裝在公車前部的攝像頭自動開具罰單。作為實驗項目，大都會運輸署(MTA)之前在14條專用公車線路上行駛的600輛公車上，安裝攝像頭。MTA現在將使用該技術，逐漸對所有阻擋公車停靠站的司機自動開罰單。

MTA稱，從本周開始將逐漸擴大這個計畫，計畫到今年年底把這項自動罰款技術，應用到32條公車線路上的1000多輛公車。在接下來的60天內，被發現在公車停靠站停車或雙排停車的司機將收到警告。首次違規罰款50元；如果司機在12個月內被抓到五次或五次以上，罰款將躍升至250元。

紐約市將開始對阻擋公車停靠站的司機開罰單。(路透)
紐約市將開始對阻擋公車停靠站的司機開罰單。(路透)

市捷運局高級副總裁安尼卡羅(Frank Annicaro)警告民眾，不要擋住公車，遠離公車道，遠離公車停靠站，不要非法雙排停車。MTA並未具體說明哪些線路，將被納入第一階段的推廣計畫，不過他表示，現有計畫可將公交線路的速度提高5%。

不過，市捷運局臨時總裁克里克羅(Demetrius Crichlow)稱，州長霍楚(Kathy Hochul)無限期擱置曼哈頓的堵車費計畫，不會對這個耗資1億4100萬元的自動罰款項目，帶來不確定因素。

根據州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)的報告，紐約市的公車速度全國最慢。MTA表示，紐約市的交通壅堵狀況，已恢復到新冠疫情之前的水平。

在紐約市，公車經常因為停靠站前停有私家車，或許因為私家車擋住了公車進停靠站的線路，不得不減慢速度，從而影響公車的通行速度。

MTA 紐約市 捷運

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