逃港知青 新州拜祭悼罹難卒友

逃港知青悼罹難卒友，盼銘記歷史、避免悲劇。(建碑組提供)

美東逃港知青組織日前在新州 恆福陵園舉行第三屆「年年歲歲，永不相忘」拜祭儀式，近百名在1970年代成功逃港人士到場，以紀念上世紀共同逃難的死難者；來自全球各地的「卒友」，在兩座「逃港罹難知青紀念碑」前，拜祭半世紀前用生命爭自由但不幸喪生的同代人。

建碑組織代表說，此次參加活動的人士分別來自美國各州、加拿大 和香港 等地，並有美西逃港紀念碑的建碑組成員李民等人，希望通過儀式讓世人牢記歷史的殷鑑，讓相同的錯誤不在未來重演。祭拜過程中，到場者在紀念碑前供奉鮮花、元寶、香燭、三牲，並灑酒拜祭。

此前，知青組織已完成兩座紀念碑的建設，其共鐫刻有346位罹難者的姓名，當中有人在長途跋涉前往邊界時墜巖身亡，或遭邊防軍或民兵槍擊慘死，以及在渡海時被驚濤駭浪沒頂、遭沙魚咬嚙而亡等。罹難者中，有多位為拜祭者的親人、戀人、同學或好友。

建碑組成員、文革知青歷史專家阿陀致詞說，「他們是死去的我們，我們是活著的他們，我們年年歲歲都不能把他們忘記，這一段歷史要永遠記錄下來。」

美西逃港紀念碑建碑組成員李民也表示，「建碑是給那些夭折於逃港路上的冤魂，在自由的土地上有一個永久的安息之地，這種追求自由、幸福的精神，應繼續承傳下去；這是比翻越柏林牆更為悲壯的歷史，我們不應該遺忘。」

根據建碑組，碑上罹難者名字的順序，按死難者當時所在中學的順序排列。在第二碑的一面，則是用影雕技術鐫刻的逃港粗略路線圖、地形圖，還有五個罹難者的畫像，其中四位為陳家兄弟姐妹。他們的弟弟陳冠力也在當日到場拜祭。

建碑組表示，由於仍陸續收到世界各地人士提供的罹難知青姓名，計畫在雙碑附近建立多個小型紀念碑，讓更多罹難的同代人在美國安息，同時還會收集罹難卒友生平資料。