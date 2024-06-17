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布碌崙105小學慶祝父親節 讓孩子感恩

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙105小學舉辦父親節慶祝活動。(主辦方提供)
布碌崙105小學舉辦父親節慶祝活動。(主辦方提供)

有眾多華裔學童的布碌崙(布魯克林)105小學攜手聯合亞美聯盟(UA3)和愛分享(Sharing Hearts)等機構，於日前聯合主辦了第二屆慶祝父親節活動，吸引眾多社區居民帶著孩子參加此次活動，共同感謝父親之恩，共享節日快樂。

該慶祝活動當天在靠近布碌崙8大道的105小學操場舉行，活動內容包括舞蹈表演、氣球製作、賀卡製作、兒童畫臉和其他趣味活動，慶祝活動還有免費玩具，提供各種社區資源等。主辦方希望通過這次活動讓孩子們了解，父親節是一個重要和特殊的節日，兒女們可以藉此機會向父親表達感激之情，感謝他們的辛勤付出和無私奉獻。這次的集體慶祝活動更是讓眾多孩子有機會在學校明確向父親表達愛意與尊重。

市議員莊文怡出席這次活動，並向所有父親送上節日祝福，感謝父親們為家庭、社區和社會做出的貢獻。莊文怡還向105小學、聯合亞美聯盟、愛分享以及星辰學院等機構頒發褒獎狀，稱讚他們在服務社區上付出的努力和取得的成績，鼓勵他們再接再厲，為社區做出更大貢獻。

105小學今年的父親節活動得到了紐約華人聯合會、獅子會、樂家玩具、星辰學院、東方傳承學院、淳舞空間、致力於青少年發展的新鮮空氣基金(Fresh Air fund)等機構的大力支持，也讓社區居民共同度過一個有意義和難忘的父親節。

州眾議會49選區民主黨選區領袖高應達、紐約華人聯合會理事長黃啟旺、第17選區州參議員參選人陳學理(Steve Chan)、第20學區委員會主席斯托(Steve Stowe)等人出席了此次活動。

布碌崙 華人 8大道

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