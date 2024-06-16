金兌錫造勢陣容強 亞當斯、劉醇逸等站台

金兌錫表示，儘管最近法拉盛流傳著許多關於他的錯誤信息和流言蜚語，但這次初選最終關鍵在於「信任」。(記者高雲兒／攝影)

在紐約提前投票 拉開帷幕的15日首日，角逐皇后區第40選區州眾議員 席位的多位參選人，在法拉盛 輪番造勢。其中，現任議員金兌錫(Ron Kim)的支持陣容尤為強大，市長亞當斯(Eric Adams)以及多位民選官員都親臨現場，為他站台。

15日早10時30分，最近捲入選舉舞弊風波的參選人尹導在法拉盛圖書館前造勢，多個華裔組織到場。尹導表示，投票是維護民主的關鍵，他呼籲市民積極行使投票權。

下午3時左右，集結多位民選官員的現任州眾議員金兌錫，同樣在法拉盛圖書館門口造勢；儘管天氣炎熱，但亞當斯、州參議員劉醇逸、拉莫斯(Jessica Ramos)以及州眾議員李榮恩等均到場支持，為金兌錫助陣拉票。華商會首席顧問杜彼得、前市警總局副局長莫虎等也出席。

金兌錫表示，儘管最近法拉盛流傳著許多關於他的錯誤信息和傳言，但這次初選最終關鍵在於「信任」。他分享了自己的個人經歷：「我在法拉盛養育了三個孩子，也在這裡送別了我的父母」，他表示，自己才是能夠維護社區安全、保護小企業、關心兒童及老年人的候選人。

劉醇逸說，金兌錫12年前成為州眾議會中唯一的亞裔成員，自始至終都在為自己成長的社區服務，「他在這附近長大，現在也就住在離這裡六個街區的地方，他的一輩子，也就移動了六個街區而已」。劉醇逸強調，金兌錫作為州議會老齡化委員會主席，一直致力於增強老年人的權益和提升護理院的保健服務。

亞當斯讚賞金兌錫在疫情期間為老年人所做的努力，和維護緬街安全與繁榮的貢獻，「我們需要金兌錫回到州府，金兌錫是這個社區的孩子，從學校開設亞裔課程到確保重要節日被認可，再到協助孩子能獲得優質教育，他都是一位經過考驗的領袖。」