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紐約新興技術委員會 華人總裁在列

記者劉梓祁／紐約報導
州府成立新興技術委員會，第一保健總裁王佩錦在列。(取自第一保健)
州府成立新興技術委員會，第一保健總裁王佩錦在列。(取自第一保健)

州長霍楚(Kathy Hochul)13日宣布成立紐約新興技術諮詢委員會，為紐約創新轉型提供建議，成員包括人工智能、先進製造業、金融、生物技術等行業代表，以及勞工團體和非營利組織領導，其中包括第一保健總裁暨執行長王佩錦(Pat Wang)。

霍楚表示，該委員會是一個由行業領袖組成的獨立團體，負責規畫紐約州蓬勃發展的新興技術生態系統。據介紹，諮詢委員會由IBM執行長克里希納(Arvind Krishna)和「Girls Who Code」執行長巴雷特(Tarika Barrett)共同主持，目標為幫助紐約成為「人工智能及新興技術的首都。」

霍楚說，委員會將幫助全州順應大趨勢，構建一個由人工智能、半導體和其它快速增長行業主導的經濟新架構，不僅會推動市場的現代和包容程度，也將為民眾創造更多高質量的就業機會。

在18位委員會成員中，包括第一保健總裁暨執行長王佩錦。王佩錦倡議健康公平，尤其支持為因服務不足而受疾病、健康差距及社會經濟障礙困擾的社區提供服務。同時，她一直積極為醫療護理政策發聲。

從2016年至2022年，王佩錦擔任老人醫療保險付款顧問委員會(MedPAC)委員，就老人醫療保險政策為國會提供諮詢。她也是聯邦儲備銀行第二區社區顧問委員會的成員，同時擔任公民預算委員會(Citizens Budget Commission)的董事。

另外，她也是美國醫療保險計畫(AHIP)和紐約健保計畫協會(NYHPA)的董事會成員。根據州府，其他委員則包括輝瑞(Pfizer)執行長博爾拉(Albert Bourla)、「Robin Hood」執行長布里(Richard Buery)等人。

在前六個月中，委員會將重點關注人工智能議題，方向包括可靠性、大規模部署、對民主制度和勞動市場的影響等。

醫療保險 人工智能 霍楚

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