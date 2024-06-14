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竊美電動車專利技術 1中國居民認罪

特約記者曹馨元 / 紐約報導

58歲加拿大籍的中國居民魯戈貝爾(Klaus Pflugbeil)，13日在紐約東區聯邦法院認罪，承認曾盜竊一家美國電動汽車企業價值數百萬元的專利技術，並用此技術在中國開辦公司，他將面臨最高十年監禁。

根據起訴書，魯戈貝爾與本案另一名被告邵一隆(Yilong Shao, 音譯)共同擁有一家銷售電池的中國企業。而這家企業所擁有的相關技術支持，則是魯戈貝爾從自己曾任職的一家美國頂尖電車和電池系統生產企業所竊取到的商業機密。魯不僅將自己在中國開設的公司擴張到了加拿大、德國與巴西，還將自己竊取而來的商務機密，作為前公司產品的替代品來進行宣傳。最終，他因將多份前公司的技術圖紙發送給假扮成長島商人的臥底特工後，於今年3月18日被捕，共犯邵一隆仍在逃。

近年來，美國常有控告中資企業竊取美方專利技術的案件。今年2月，遭美國司法部起訴、涉嫌「竊取美企商業機密」的中國大陸晶片企業福建晉華積體電路有限公司，在歷時五年的訴訟後終獲清白，而這一案件也是前總統川普(Donald Trump)任期內制定挑起對中貿易戰的「中國行動計畫」(China Initiative)所提起的第一宗訴訟。

加拿大 長島 司法部

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