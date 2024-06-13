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法拉盛、8大道無證擺攤潮 議員促市長加強執法

記者高雲兒／紐約報導
兩位議員在信中稱，法拉盛緬街和布魯克林第八大道每日有成千上萬的行人和購物者通行，無證攤販使得原本就擁擠的人行道空間更加壓縮。(黃敏儀辦公室提供)
兩位議員在信中稱，法拉盛緬街和布魯克林第八大道每日有成千上萬的行人和購物者通行，無證攤販使得原本就擁擠的人行道空間更加壓縮。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛緬街和布碌崙(布魯克林)8大道的無證攤販近來有增無減，帶來諸多困擾和不便，市議員黃敏儀和莊文怡12日致信紐約市長亞當斯(Eric Adams)及相關部門，呼籲加強對無證攤販的執法力度。

兩位議員強調，作為代表大量華人移民的市議員，她們深知移民社區所面臨的挑戰，所以長期致力為社區爭取更多就業機會，但這不應以犧牲公共空間的秩序為代價。

她們表示，法拉盛緬街和8大道每日有成千上萬的行人和顧客通行，無證攤販使得原本就擁擠的人行道更加擁擠，尤其影響了老年人、殘疾人士以及推嬰兒車的市民；另外，無證攤販的存在對當地商戶不公平，因為他們無需支付租金或商業改進區(BID)費用；居民也對小販留下表示不滿，因為道路兩旁常堆積著小販留下的紙箱和其他垃圾。

二人亦提到，雖然市長辦公室已在先前於與他們合作，承諾加強無證攤販管理，但隨著天氣變暖，無證攤販的數量有所上升，這一問題亟需更多關注和資源。事實上，在該信發出的當天，紐約市警109分局和市清潔局在法拉盛緬街查扣了超過1000磅的無證攤販的食品。

最後，黃敏儀和莊文怡呼籲市府持續與他們合作，加強對無證攤販的執法力度，確保所有紐約市民的利益得到平衡。她們願意就此事進行更多對話，找到最佳解決方案。

紐約市警109分局和市清潔局12日在法拉盛緬街查扣了超過1000磅的無證攤販的食...
紐約市警109分局和市清潔局12日在法拉盛緬街查扣了超過1000磅的無證攤販的食品。市議員黃敏儀和莊文怡同日致信紐約市長亞當斯(Eric Adams)及相關部門，呼籲加強對無證攤販的執法力度。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛 紐約市 8大道

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