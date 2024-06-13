法拉盛、8大道無證擺攤潮 議員促市長加強執法
因法拉盛緬街和布碌崙(布魯克林)8大道的無證攤販近來有增無減，帶來諸多困擾和不便，市議員黃敏儀和莊文怡12日致信紐約市長亞當斯(Eric Adams)及相關部門，呼籲加強對無證攤販的執法力度。
兩位議員強調，作為代表大量華人移民的市議員，她們深知移民社區所面臨的挑戰，所以長期致力為社區爭取更多就業機會，但這不應以犧牲公共空間的秩序為代價。
她們表示，法拉盛緬街和8大道每日有成千上萬的行人和顧客通行，無證攤販使得原本就擁擠的人行道更加擁擠，尤其影響了老年人、殘疾人士以及推嬰兒車的市民；另外，無證攤販的存在對當地商戶不公平，因為他們無需支付租金或商業改進區(BID)費用；居民也對小販留下表示不滿，因為道路兩旁常堆積著小販留下的紙箱和其他垃圾。
二人亦提到，雖然市長辦公室已在先前於與他們合作，承諾加強無證攤販管理，但隨著天氣變暖，無證攤販的數量有所上升，這一問題亟需更多關注和資源。事實上，在該信發出的當天，紐約市警109分局和市清潔局在法拉盛緬街查扣了超過1000磅的無證攤販的食品。
最後，黃敏儀和莊文怡呼籲市府持續與他們合作，加強對無證攤販的執法力度，確保所有紐約市民的利益得到平衡。她們願意就此事進行更多對話，找到最佳解決方案。
上一則
平台限制網約車登陸接單 華人司機：收入少3成
下一則
FB留言