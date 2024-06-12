我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌赴台參加座談 規定不能提「上海」、「繁花」

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

紐約州啟用移動身分證 特定機場可用於安檢

記者劉梓祁／紐約報導
紐約州府宣布啟用移動身分證，可用於登機。(取自州府)
紐約州府宣布啟用移動身分證，可用於登機。(取自州府)

為提供更便利和安全的身分驗證方式，紐約州府11日宣布啟用移動身分證(MiD)，通過數字版本的個人證件，居民可以直接在智能手機上展示、進行必要的核實，移動身分證也可用於特定機場的安全檢查，其中包括拉瓜地亞機場和甘迺迪機場的所有航站樓，從而提高公共服務效率。

根據州府公告，此移動身分證由州汽車監理廳(DMV)推出，它高度安全的，可在智能手機上使用。任何持有州頒發駕照、學習許可證或非駕照身分證的居民，都可以通過Google Play或App Store下載此身分證的應用程序。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，居民可自願決定是否使用移動身分證，它將通過尖端技術，向廣大群眾提供便利和額外的安全保障。人們不僅可以在軟件中快速展示他們的身分證，還可以控制個人信息的外洩。

州府表示，通過與聯邦運輸安全管理局(TSA)合作，移動身分證將在全國近30個機場的安檢流程中被接受，其中包括拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)和甘迺迪機場(JFK Airport)的所有航站樓。

通過機場安檢時，旅客只需在身份讀取器上掃描其手機，隨後確認授權TSA獲得並驗證個人信息，從而完成身分驗證。認可數字身分證的航站樓也會有明確標誌，告知旅客其接受數字身份證。

按照步驟，居民在手機下載MiD應用程序後，需通過個人電話號碼完成註冊，隨後使用手機相機拍攝實體身分證，令軟件比對其是否與DMV檔案中的信息一致。一旦驗證完成，即可開始使用。

州府建議，移動身分證僅是實體身分證的數字補充，並非為所有場所接受，建議居民始終攜帶實體證。同時，移動身分證的設計並非與實體版相同，不具備「通過肉眼觀察驗證身分」的功能。

在程序中，頁面也會顯示身分證的類型和類別，以及器官捐獻意願和退伍軍人狀態等。州府表示，移動身分證上的所有信息均被加密，只有在持有人同意共享時才能分享。

駕照 拉瓜地亞機場 DMV

上一則

中華公所前主席伍權碩逝世 社區悼念

下一則

紐約客談／堵車費踩剎車 既要歡呼更須反思

延伸閱讀

紐約州府宣布啟用移動身分證 可用於機場登機

紐約州府宣布啟用移動身分證 可用於機場登機
擁擠吵雜經常誤點 美這5座機場最讓旅客緊張

擁擠吵雜經常誤點 美這5座機場最讓旅客緊張
「你吃的牛就是牠」 西貝發「牛身分證」介紹食材 食客：難下嚥

「你吃的牛就是牠」 西貝發「牛身分證」介紹食材 食客：難下嚥
全美國內機票 杜勒斯機場最貴 往返票價488.4元

全美國內機票 杜勒斯機場最貴 往返票價488.4元

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
警方9日發布其中一名嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

2024-06-09 20:06
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
在前市長白思豪(右)任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明(中)，因涉嫌參與詐騙金融機構超過1000萬元及洗錢，遭到逮捕並被起訴。(取自林漢明臉書)

紐約前市長辦公室華裔官員 涉銀行欺詐千萬元被捕

2024-06-07 07:14

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下