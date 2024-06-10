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福建會館40周年慶暨職員就職典禮

記者高雲兒╱紐約報導
美國福建會館日前舉辦慶祝成立40周年暨第14屆新職員就職典禮，千名會員參與。(記者高雲兒╱攝影)
美國福建會館日前舉辦慶祝成立40周年暨第14屆新職員就職典禮，千名會員參與。(記者高雲兒╱攝影)

美國福建會館日前舉辦慶祝成立40周年暨第14屆新職員就職典禮，千名會員參與，多名官員現身，包括中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、國會眾議員孟昭文、市議員黃敏儀、李琳達、克里斯南(Shekar Krishnan)、馬泰(Christopher Marte)以及市長辦公室社區事務副局長顧雅明、法官江伊敏等。

吳曉明說，福建會館在過去40年裡成長和發展，始終致力於關心僑胞並為中美友好關係做出了積極貢獻。孟昭文表示，福建會館在社區服務方面，不論是韓裔、印度裔還是其他群體，無論在皇后區還是長島，都有顯著的貢獻，尤其在義工服務和搜集簽名等方面。她為會館主席陳昭銀頒發嘉獎狀，表彰其領導下的會館所做的努力。

新任主席陳昭銀分享了會館在其領導下舉辦的多項意義非凡的活動，這些活動不僅豐富了僑胞的文化生活，還提供了實際幫助。陳昭銀承諾，新的任期內會繼續推動僑務工作進入社區，支持亞裔參政議政，提升閩籍鄉親的投票率，並將一如既往地為美中關係友好發展作貢獻，旗幟鮮明地為支持祖國和平統一作貢獻。

黃敏儀、李琳達、克里斯南以及馬泰參與了頒獎儀式，並讚賞了福建會館對社區的積極影響，以及在推動地方發展和民間交流上的努力。

典禮上，福建會館還展示了一系列文化表演和介紹，彰顯了其在維護和傳承福建文化方面的努力。會館總理陳葆順、第一常務副主席馮為星、秘書長鄭泉財、榮譽主席盧天星、常務副主席鄭師飛、辦公室主任兼財務總監鄭鳳生、婦女部長林麗芳等出席。

孟昭文 長島 韓裔

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