擺脫語言障礙 AI幫大忙

麥當勞推人工智能翻譯，陳何瑞芳到場分享。(記者劉梓祁／攝影)

在紐約的華人社區，移民 的日常生活充滿挑戰，尤其是語言障礙讓他們在這個多文化社區中掙扎求存；儘管如此，人工智能正成為得力助手，幫助年輕一代的亞裔與不會講英語的祖輩溝通，背後則是最尖端的語音複製(Voice Cloning)和口型同步(Lip Sync)科技。

近日，麥當勞 推出sweetconnections.ai網站，邀請使用者們拍下問候視頻，隨後只需按幾個鍵，就可將視頻中的信息翻譯成其他語言。因為人工智能的最新發展，該網站得以使用語音複製和口型同步技術，將英語轉換成普通話和粵語等31種語言。

為此，麥當勞8日在皇后區貝賽(Bayside)韓裔社區服務中心(KCS)舉辦分享會，介紹這項技術如何在日常生活中應用，以及如何幫助長者更好與家人溝通。活動還邀請麥當勞劍橋加盟店經營者陳何瑞芳(Carol Chin)，分享語言工具對於提升顧客服務和員工溝通效率的重要性。

作為1990年波士頓華埠 首家麥當勞的開辦者，且如今管理多家門店和數百名員工的陳何瑞芳說，自己與家人移民來美後最先在華埠經營餐館，過程中見證許多移民經歷的共同難題，即語言上的挑戰。她表示，如今藉助科技的進步，店家得以提供一個更為友好和包容的工作環境。