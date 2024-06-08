台灣新銳藝術家謝文毅 入選翠貝卡影展

謝文毅與洪珷共同創作「The Great Filter」，探討人類在面對文明發展和自我毀滅之間的抉擇。(洪珷提供)

由台灣新銳藝術家謝文毅與製作人洪珷共同創作的兩部作品「The Great Filter」與「Invisible Them」，作為唯一來自台灣的團隊，入選2024翠貝卡影展(Tribeca Festival)沉浸式單元，兩部作品於即日起至17日(周一)，在影展的全新沉浸式場館Mercer Labs展出。

謝文毅導演在2022年初試啼聲之作「彼岸」(Limbotopia in VR )便獲得翠貝卡影展肯定，入選沉浸式作品單元的新聲競賽項目，並獲得捷克國際動畫節最大獎。今年新作再次獲得翠貝卡影展肯定，他表示「有別於當下虛擬現實的大型實驗；如何將虛擬和現實的世界、以及個人之於群體經驗的世界混合，一直是我近年來思考的主題。」

本屆翠貝卡影展沉浸式單元有別於以往，聚焦沉浸式體驗，首次與Mercer Labs合作展演大規模無限空間鏡像空間作品，邀請由六位來自世界各地藝術家打造八件作品。謝文毅與洪珷入選的兩部作品都討論個人與群體的對抗。「The Great Filter」探討人類在面對文明發展和自我毀滅之間的抉擇；「Invisible Them」則暗喻著於被社會忽視和邊緣化的人群。

二度入選翠貝卡影展，兩人表示，該作品一定程度上也是專門為Mercer Labs量身定製，很多靈活性上都受制於場館空間。

「但也正因為這樣，我們才有辦法去思考更大主題、去思考作品是否可以跟整個電影節或是藝術節的背景有關聯，或是跟這一個社區甚至社會有連接性」，洪珷提到在洛杉磯 和東京等地也有的類似的「無限房間」，後續也希望能將作品轉移到不同的場館展出。

駐紐約台北文化中心表示，台灣作品成為翠貝卡影展沉浸式單元的常客，每一年都令人振奮。謝文毅第二度入選且一箭雙雕，台灣藝術家實力受國際肯定，在紐約和來自全世界的專業人士相遇，為作品帶來無限可能。