經文處處長李光章卸任 僑界不捨
台駐美外交人事近期發生異動，台灣行政院核定，由外交部禮賓處處長李志強接任駐紐約台北經濟文化辦事處處長，現任處長李光章將調任返國，人事令自實際到職與離職日生效。
據悉，李志強是資深職業外交官，為國立成功大學外國語文學系學士、國立台灣大學政治學系碩士，並在英國牛津大學接受過外交官訓練計畫；他曾任駐溫哥華辦事處處長、駐聖克里斯多福及尼維斯大使、北美事務協調委員會組長，目前擔任外交部禮賓處處長。
即將返國的李光章於2020年調任至紐約，曾任外交部歐洲司司長、駐荷蘭代表、駐美副代表等職務；針對新舊處長實際交接日期，經文處新聞組組長朱華玲表示，因人事令才剛發布，也需一段準備期，先確保各位長官目前手上的業務已交待完畢，待有具體的通知後會再透露。
台灣會館副理事長方秀蓉表示，李光章自2020年7月上任處長以來，至今四年多都一直很認真為僑民做事，幫助台灣建立與外界的關係，就連美國人看見後也都評價他很勤奮，「我們都很佩服，也很捨不得」；台灣會館也計畫之後將為李光章舉辦歡送儀式、送上離職祝福，對於李志強接任，她表示對台灣外交官「一向都很有信心」，相信其會繼續照顧僑民、繼續為台灣的外交打拚。
中華公所主席朱超然則表示，曾聽李光章提及過離任之事，並詢問他為何這麼早退休，他便說到指定年齡就要退休的，不過針對此次調任是否因為退休，還沒有明確的消息；「每一位派駐經文處的大使都對我們僑界很友好」，朱超然說，對下一任處長也有如此信心。
上一則
FB留言